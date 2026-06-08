TikTok вирощує глядача. Хто виховає читача?

29 років тому ми починали в Харкові з навчальних і дитячих книжок. Тоді все здавалося простим: є рукопис, є друкарня, є наклад. Видавець — людина між автором і читачем і крапка. Але десь по дорозі я зрозумів, що ця формула — неповна. Бо вона не відповідає на головне питання: а де взяти читача? Хто його виховав? Хто переконав, що книжка взагалі варта його уваги?

Є таке садівницьке правило: найкращий момент, щоб посадити дерево — двадцять років тому. Другий найкращий момент — сьогодні. Так от, хочу сказати, що з книжками так само.

Коли книжка програє алгоритму

За увагу дитини сьогодні змагаються TikTok, YouTube і платформи, що навчилися давати емоційну винагороду швидше і яскравіше. Книжка давно не монополіст. І заперечувати це — марна справа.

Але дослідження кажуть інше: 38% дітей мотивовані читати, коли матеріал відповідає їхнім інтересам. 68% педагогів вважають, що екранізації здатні підвищувати інтерес до книжок. Тобто ворогом не є екран. Ворогом є байдужість до читача, байдужість видавця, який видав і забув і байдужість системи, яка поклала підручник на парту і вважає роботу виконаною.

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Тому ми перестали думати про книжку як про предмет — і почали думати про читання як про звичку, яку треба посіяти і доглядати. Навколо неї виріс цілий всесвіт: спільноти, події, клуби, зустрічі з авторами, формати для підлітків — найважчої аудиторії з усіх.

Один із найпростіших, але несподівано живих інструментів це щомісячні трекери читання. Жодного застосунку. Просто аркуш А4 із тематичною ілюстрацією, розбитою на 31 сегмент. Прочитав — замалюй шматочок. Картинка складається як рівень у грі. За тільки два місяці (січень і лютий) сторінку для завантаження трекера відвідали майже 2000 активних користувачів, 2645 переглядів. Безперечно, це не аудиторія великого медіа, але це реальні діти, які читають щодня. Маленькі паростки, що зростають з любов’ю до читання.

Тож яка у цьому роль видавця?

Дитяча книжка це не просто розвага для малечі. Це інвестиція в читача, якого ще немає. Дитина, яка у шість років звикла брати книжку перед сном, у шістнадцять тягнеться до роману, а у двадцять шість купує есеїстику і нон-фікшн. І навпаки, якщо ми втратимо дитячу аудиторію сьогодні, за десять років дорослий книжковий ринок просто не матиме кому продавати. Читача не можна знайти — його потрібно виростити.

Якщо повернутися до тієї садівничої метафори, з якої я починав, то дерево, яке ти хочеш мати через двадцять років, треба садити сьогодні. Видавець, який думає тільки про цьогорічний каталог, нагадує садівника, що щодня зрізає квіти і ніколи не садить насіння.

Ми з командою давно зрозуміли, що наша справжня робота розгортається у трьох часових горизонтах одночасно. Перший — створити хорошу книжку. Другий — зробити так, щоб читання взагалі стало бажаним досвідом, а не обов'язком, саме тому у нас і є трекери, клуби, події, живі зустрічі з авторами. А третій — найдовший і найважливіший полягає в тому, щоб виростити покоління, яке захоче читати не тому, що треба, а тому, що книжка дає не аудиторію і не споживача, а людей із звичкою думати. Це і є, як мені здається, справжня місія видавця сьогодні.

Школа, яка не може впоратися сама

Виростити читача важко навіть у мирний час. А зараз і поготів. Війна змінила школу повністю. Дистанційне навчання, уроки під час тривог, діти в іншій країні, перевантажені вчителі, роки освітніх втрат. Паперовий підручник у цій реальності вже не може впоратися — і це не критика, це просто факт.

Великі видавництва вже мають значно більше, ніж книжки: цифровий контент, інтерактивні платформи, методичні сценарії, інструменти для роботи з освітніми втратами, системи навчання вчителів. Весь цей ресурс існує. Питання в іншому — чи готова держава перейти від закупівлі підручника до справжнього партнерства?

Я переконаний, що час змінити сам предмет розмови між галуззю і Міністерством освіти. Не «ми друкуємо, ви купуєте», а спільна робота над середовищем, у якому дитина взагалі хоче вчитися і читати. З контентом, методикою, цифровими інструментами і живою підтримкою вчителя.

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Окремо — про штучний інтелект, бо ця тема вимагає чесності. ШІ може стати потужним інструментом в освіті, але тільки якщо він працює на перевіреному контенті, під контролем авторів і методистів. В освіті безвідповідальний контент це не помилка. Це шкода поколінню. Нам потрібні фахові системи з ШІ всередині, а не «нейромережевий контент» без жодної людської відповідальності за результат.

Книжка це не лише про читання

З 2022 року моє розуміння того, навіщо існує книжка, змінилося назавжди.

Зараз ми регулярно передаємо книжки в підрозділи ЗСУ, НГУ та ТрО, бо переконалися, що читання під час війни потрібне так само, як і в мирний час — а іноді навіть більше. Воно повертає людині внутрішню тишу і відчуття нормальності. Зв'язок із тим, заради чого це все відбувається.

Разом із Благодійним фондом «Ранок-Україна» цього року ми передали понад 20 тисяч книжок, освітніх матеріалів та ігрових комплектів. 133 підтримані ініціативи, 107 партнерських організацій, 25 бібліотек в Україні і за кордоном, книжки у 12 країнах Європи. Щомісяця — до 1500 книжок, і в 1,5 раза більше на Миколая, Великдень, День дитини та інші великі свята.

Але найсильніше мене вразило не це.

Коли команда «Ранку» передає книжки дітям у Кракові або відкриває книжкові полички для українських родин за кордоном, я бачу, що там відбувається. Для дитини, яка вже декілька років живе в іншомовному середовищі і поступово перестає читати рідною мовою, українська книжка стає способом зберегти себе, свою мову і коріння. Відчуття дому, якого, на жаль, фізично немає поруч.

У якийсь момент книжка стає способом зберегти частину власної ідентичності. Після того, як я це побачив на власні очі, говорити про наклади і продажі стало відчуватися якось по-іншому.

Україна у світі — через культуру

Цього року на Книжковому Арсеналі ми презентуємо проєкт «Японські книги для дітей України» разом із партнерами з Японії, дипломатами і культурними інституціями. Для когось це виглядає як звичайна видавнича співпраця. Для мене — це культурна дипломатія. Зв'язки між країнами, збудовані через книжки і дитяче читання, тримаються набагато міцніше за будь-які меморандуми.

Коли два роки тому президент токійського видавництва Shikosha Харукі Такеічі вперше приїхав до посольства України в Японії, він не мав ні гранту, ні партнерського договору. Тільки, за його словами, «сильне відчуття місії». Мені це близько. Бо я розумію, що це таке, коли робиш щось не тому, що так треба, а тому, що інакше не можеш.

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Shikosha видає ілюстровані книжки вже понад 75 років. За цю історію вони обрали двадцять країн, яким передавали свої книги. Цього року двадцятою стала Україна. П'ять книг, 5000 примірників, перекладених українською і надрукованих у Харкові — вони підуть до дітей в лікарнях, бібліотеках, до родин, які втратили дім. Першими отримають їх маленькі пацієнти Охматдиту і вихованці Дому Рональда Макдональда.

Я думав про це, коли ми готували проєкт. Японська дитина і українська дитина гортатимуть одну й ту саму сторінку. І в цей момент — війни і кордонів немає, а є тільки книжка і дитина, яка її читає.

Я хочу, щоб Україну впізнавали у світі не тільки через новини про війну. А ще й через книжки, через культуру, через те, що ми створюємо навіть посеред цього всього. Цей проєкт для мене саме про це.

Сад, який ми садимо

29 років тому ми починали з перших книжок у Харкові. Сьогодні ми маємо міжнародні культурні проєкти, гуманітарні ініціативи, бібліотеки для військових, книжкові полички в Кракові, японські книжки в Охматдиті.

Але я думаю не про це, коли підбиваю підсумки.

Я думаю про дитину, яка цього місяця замалювала останній сегмент свого трекера і попросила наступний. Про підлітка, який прийшов на зустріч із автором і залишився на дві години. Про хлопчика в лікарні, який тримав японську книжку і посміхався.

Це і є наш сад. Ми не знаємо, якими деревами вони виростуть, але ми знаємо, що посіяли і продовжуємо сіяти щодня.

Бо майбутнє країни залежить не від того, скільки книжок ми видамо цього року, а від того, чи виросте покоління, яке взагалі захоче читати.