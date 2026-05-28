​45% українців минулого року прочитали більше трьох книг, а 15% - жодної, - опитування

Більшість опитаних читають паперові книги, 55% електронні, 24% - аудіокниги.

Про це свідчать результати дослідження "Культура в Україні" агенції Research.ua, яке було презентоване Міністерством культури, передає "Інтерфакс-Україна".

Так, на запитання про кількість прочитаних книг в 2025 році, 45% респондентів відповіли, що прочитали більше трьох книг, з них 20% – 3-4 книги і 25% – 5 і більше книг, 35% – прочитали 1-2 книги за рік, а 15% не прочитали жодної книги за рік.

Щодо того, що є джерелом книг, 30% опитаних зазначили, що це книгарні, 21% – книгарні і бібліотеки, 8% – лише бібліотеки.

75% опитаних читають паперові книги, 55% електронні, 24% – аудіокниги.

Щодо мови, то 90% респондентів читають українською, 38% – російською, 10% – англійською.

Соцопитування було проведено 22-30 грудня 2025 року методом онлайн-інтерв’ю; вибірка 2000 респондентів; опитували доросле міське населення України в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій.

