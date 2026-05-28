Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
НАБУ і САП проводять обшуки в Верховному Суді і в його ексголови
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Британська журналістка випустила книжку про лінгвоцид, один з розділів присвячений українській

Книжка виходить англійською, блогерка повідомляє про плани видати її також в Україні. 

Книжка про знищення мов Софії Сміт Ґалер

Книжка “Як убити мову” (“How to kill a language”) британської журналістки та блогерки Софії Сміт Ґалер поділена на десять розділів, кожен з яких присвячений певній мові, розповідає Divoche media.

Серед розглянутих у книзі мов є італійська, українська, а також менш відомі, як то ладино (мова сефардів, одна з єврейських мов) чи дагбані (мова групи гур, якою розмовляють у Гані та північній частині Того).

Журналістка також виклала на своїй сторінці в Instagram відео про лінгвоцид української мови. Сміт Ґалер нагадала про мовну кампанію KyivNotKiev, яка “завжди була чимось більшим, ніж просто гаслом, адже її метою було показати Заходу: значна частина того, що там чули про Україну в минулому, насправді сприймалася крізь призму Росії”.

“Протягом століть різні російські держави — Російська імперія, СРСР — проводили політику, спрямовану на применшення української мови та піднесення російської. Наслідком такої політики та указів стало те, що українська мова часто знецінювалася в суспільному житті, в політиці, в університетах”, – говорить блогерка.

“Україна здобула незалежність у 1991 році, тож країна мала лише трохи більше ніж 30 років, щоб відродити свою мову. А тепер — війна. Війна, в якій Росія намагалася витіснити українську мову звідусіль, з місць, які вона окупувала, щоб знову нав’язати російську мову”, – наголошує Сміт Ґалер.

Вона зазначила, що книжка незабаром буде перекладена українською мовою, але назву видавництва поки не розкрила.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
