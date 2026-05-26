CultHub

Фільм “Куба & Аляска” виходить у французький прокат

Стрічку покажуть в кінотеатрах по всій країні, деякі покази супроводжуватимуть зустрічі з героїнями фільму.

Фільм про українських парамедикинь побачать у Франції
Фото: facebook.com/InstitutUkrainienFrance

Після премʼєри, що відбулась в межах FIPADOC, Міжнародному фестивалі документального кіно, та програми “Сезон України у Франції”, документальна стрічка про двох військовослужбовиць з позивними Куба та Аляска виходить у широкий прокат у Франції. 

Покази розпочнуться 27 травня й триватимуть протягом червня. Кілька показів відбудуться за участі Юлії (Куби) Сідорової і Олександри (Аляски) Лисицької, які відповідатимуть на питання глядачів і глядачок. Програма спецпоказів доступна на сайті дистрибʼютора.

“Куба & Аляска” – стрічка режисера Єгора Трояновського, яка розповідає історію подруг-парамедикинь. 

Фільм є міжнародною копродукцією України, Бельгії та Франції. Продюсери фільму: Ольга Брегман, Крістіан Попп і Ханне Фліпо. Світова прем'єра фільму відбулася на одному з найбільших кінофестивалів Європи – Sheffield Doc Fest у Великій Британії.

Український прокат розпочався в серпні 2025-го. 

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
