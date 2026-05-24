МВС: Через російський удар втрачено майже половину експозиції музею «Чорнобиль»

Внаслідок ворожого обстрілу Києва знищено близько 40% музейних предметів з основної експозиції Національного музею «Чорнобиль».

Ці втрати є безповоротними, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Одразу після влучання рятувальники спільно із працівниками закладу розпочали порятунок експонатів. Завдяки їхнім зусиллям вдалося врятувати цінну колекцію із фондосховищ.

Серед збережених артефактів — картина художниці Марії Примаченко, а також український прапор, який військові підняли на Чорнобильській АЕС одразу після її деокупації у 2022 році.