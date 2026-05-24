МВС: Через російський удар втрачено майже половину експозиції музею «Чорнобиль»

Внаслідок ворожого обстрілу Києва знищено близько 40% музейних предметів з основної експозиції Національного музею «Чорнобиль».
Ці втрати є безповоротними, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.
Одразу після влучання рятувальники спільно із працівниками закладу розпочали порятунок експонатів. Завдяки їхнім зусиллям вдалося врятувати цінну колекцію із фондосховищ.
Серед збережених артефактів — картина художниці Марії Примаченко, а також український прапор, який військові підняли на Чорнобильській АЕС одразу після її деокупації у 2022 році.
- Національна комісія України у справах ЮНЕСКО після обстрілу 2 травня заявила, що Росію треба притягнути до відповідальності за культурний геноцид. Ця атака завдала серйозних руйнувань низці важливих освітніх, наукових та культурних установ.