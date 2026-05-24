"Поки росіяни отримували нагороди на Каннському кінофестивалі, їхні брати та сестри обстрілювали українських дітей", – наголосила Тетяна Бережна.

Унаслідок нічної ракетно-дронової атаки в Києві зазнали пошкоджень провідні культурні інституції столиці. Серед пошкоджених Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого.

Фото: Міністерство культури України

Про це повідомляє Міністерство культури України.

Реклама

Серед пошкоджених об’єктів:

Національний художній музей України

Національна філармонія України

Національна музична академія України

Національний центр "Український дім"

Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого

Київська опера

Фото: Міністерство культури України

Значних пошкоджень також зазнав Національний музей "Чорнобиль". Постраждали окремі пам’ятки архітектури – Контрактовий дім і Поштова станція.

Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики України – Міністерка культури України Тетяна Бережна наголосила, що це наймасштабніша серія пошкоджень культурних закладів Києва за часи повномасштабної війни РФ проти України.

Фото: Міністерство культури України

"Поки росіяни отримували нагороди на Каннському кінофестивалі, їхні брати та сестри обстрілювали українських дітей. Особливо цинічно виглядала нагорода російським митцям та їхня спроба вибілити себе, перекладаючи провину лише на російського диктатора-президента", – наголосила Бережна.

Фото: Міністерство культури України

Міністерство культури додає, що продовжує збирати інформацію про наслідки обстрілу та координує взаємодію з постраждалими закладами культури.