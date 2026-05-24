Мінкульт: внаслідок російської атаки пошкоджено провідні культурні інституції Києва

"Поки росіяни отримували нагороди на Каннському кінофестивалі, їхні брати та сестри обстрілювали українських дітей", – наголосила Тетяна Бережна.

Фото: Міністерство культури України

Унаслідок нічної ракетно-дронової атаки в Києві зазнали пошкоджень провідні культурні інституції столиці. Серед пошкоджених Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого.

Про це повідомляє Міністерство культури України.

Серед пошкоджених об’єктів:

  • Національний художній музей України
  • Національна філармонія України
  • Національна музична академія України
  • Національний центр "Український дім"
  • Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого
  • Київська опера

Значних пошкоджень також зазнав Національний музей "Чорнобиль". Постраждали окремі пам’ятки архітектури – Контрактовий дім і Поштова станція.

Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики України – Міністерка культури України Тетяна Бережна наголосила, що це наймасштабніша серія пошкоджень культурних закладів Києва за часи повномасштабної війни РФ проти України. 

"Поки росіяни отримували нагороди на Каннському кінофестивалі, їхні брати та сестри обстрілювали українських дітей. Особливо цинічно виглядала нагорода російським митцям та їхня спроба вибілити себе, перекладаючи провину лише на російського диктатора-президента", – наголосила Бережна.

Міністерство культури додає, що продовжує збирати інформацію про наслідки обстрілу та координує взаємодію з постраждалими закладами культури. 

  • Унаслідок нічної масованої атаки РФ у Києві зазнала пошкоджень будівля Бюро економічної безпеки України. 
