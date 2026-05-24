Унаслідок нічної масованої атаки Росії на Київ вибухова хвиля пошкодила будівлю Національного художнього музею України.

Про це повідомили в Міністерстві культури та стратегічних комунікацій України.

Йдеться про Національний художній музей України (NAMU) – одну з найстаріших і найважливіших мистецьких інституцій країни, яка зберігає українське мистецтво від княжої доби до сучасності.

Фото: Мінкультури

Унаслідок вибухової хвилі пошкоджень зазнали елементи будівлі музею, що є пам’яткою архітектури та історії національного значення. Водночас колекція музею та працівники не постраждали.

Наразі фахівці музею разом із профільними службами проводять огляд будівлі, фіксують наслідки атаки та оцінюють масштаби руйнувань.

У Мінкульті наголошують, що Росія систематично атакує не лише цивільну інфраструктуру, а й об’єкти культурної спадщини.

"Національний художній музей України – це місце, де зберігається історія українського мистецтва. Кожен такий удар – спроба знищити нашу ідентичність", – зазначила Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики та Міністерка культури України Тетяна Бережна.

Колекція NAMU налічує десятки тисяч творів українського мистецтва – від іконопису та класичного живопису до сучасного мистецтва.

Росія вночі 24 травня влаштувала чергову масовану атаку на Київ, що тривала понад чотири години поспіль.