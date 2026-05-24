По Білій Церкві ворог застосував ракету "Орєшнік"

Нічного удару по місту Біла Церква Київської області росіяни завдали балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік". Інформацію про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив Суспільному. Також інформацію про доповідь президенту про удар цією ракетою журналістам підтвердив радник Дмитро Литвин.
До цього офіційних підтверджень типу озброєння не було. Після удару в соцмережах публікували відео влучання шести ракет в одну локацію – це типове ураження "Орєшніка", оскільки він при наближенні розпадається на шість боєголовок.
Ці ракети здатні нести ядерний заряд. Росія не має великого запасу таких ракет.
- Ворог раніше вже двічі застосував "Орєшнік" по Україні: по Дніпру і Львівській області.
- Учора ввечері президент розповів, що американські і європейські партнери передали Україні попередження про ймовірне застосування "Орєшніка" під час найближчої атаки.
- "Орєшнік" має в рази більшу швидкість, ніж, наприклад, балістичних "Іскандерів".