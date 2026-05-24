По Білій Церкві ворог застосував ракету "Орєшнік"

Це вже третій удар цим типом озброєння.

Нічного удару по місту Біла Церква Київської області росіяни завдали балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік". Інформацію про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив Суспільному. Також інформацію про доповідь президенту про удар цією ракетою журналістам підтвердив радник Дмитро Литвин.

До цього офіційних підтверджень типу озброєння не було. Після удару в соцмережах публікували відео влучання шести ракет в одну локацію – це типове ураження "Орєшніка", оскільки він при наближенні розпадається на шість боєголовок.

Ці ракети здатні нести ядерний заряд. Росія не має великого запасу таких ракет.