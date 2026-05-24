Росіяни били по соціальній інфраструктурі Херсонщини, є загиблі та поранені

Російська війська завдали авіаударів по Веселому Новокаховської громади Херсонщини

Упродовж минулої доби окупанти атакували 30 населених пунктів Херсонської області. Відомо про загиблу та 11 поранених цивільних.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Станіслав, Томина Балка, Дніпровське, Антонівка, Берислав, Білозерка, Велетенське, Високе, Зеленівка, Іванівка, Качкарівка, Кізомис, Комишани, Милове, Нововоронцовка, Олександрівка, Осокорівка, Понятівка, Придніпровське, Приозерне, Раківка, Республіканець, Садове, Софіївка, Тягинка, Українка, Урожайне, Чарівне, Широка Балка та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 17 приватних будинків.Також окупанти понівечили стільникову вежу, газопроводи та приватні автомобілі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 11 – дістали поранення.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 9 людей.