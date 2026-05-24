Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
ГоловнаСуспільствоВійна

У Черкасах ворожий дрон поцілив у житлову багатоповерхівку, є травмовані

Постраждали 11 цивільних, серед них двоє дітей.

У Черкасах ворожий дрон поцілив у житлову багатоповерхівку, є травмовані
наслідки влучання ворожого дрона у Черкасах
Фото: Черкаська ОВА

Уночі 23 травня російській окупанти атакували Черкаську область ударними БпЛА. В обласному центрі зафіксоване влучання безпілотника у житлову багатоповерхівку, 11 людей постраждали.

Наслідки атаки РФ у Черкасах 24 травня
Фото: Черкаська ОВА
Наслідки атаки РФ у Черкасах 24 травня

Про це повідомляє очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Реклама

"На Черкащині силами та засобами ППО, нашими мобільними вогневими групами знешкоджено 8 російських ракет і 22 БпЛА. Зазнав атаки рф наш обласний центр. Тут ворожий дрон поцілив у житлову багатоповерхівку", – каже він. 

Унаслідок влучання у багатоповерхівку виникла пожежа у квартирах із 5 по 9 поверхи. Її вже ліквідували. 

Відомо про 11 травмованих, серед них двоє дітей. Більшості допомога надана на місці. Трьох потерпілих госпіталізували.

Фото: Черкаська ОВА

У Золотоніському районі крилата ракета пошкодила недіючу ферму. Потерпілих немає.

Обстеження території триває. Працюють усі необхідні служби. 

  • Уночі 23 травня ворог масовано атакував Київ, Житомирську область і Хмельниччину. 
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies