У Черкасах ворожий дрон поцілив у житлову багатоповерхівку, є травмовані

Уночі 23 травня російській окупанти атакували Черкаську область ударними БпЛА. В обласному центрі зафіксоване влучання безпілотника у житлову багатоповерхівку, 11 людей постраждали.
Про це повідомляє очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
"На Черкащині силами та засобами ППО, нашими мобільними вогневими групами знешкоджено 8 російських ракет і 22 БпЛА. Зазнав атаки рф наш обласний центр. Тут ворожий дрон поцілив у житлову багатоповерхівку", – каже він.
Унаслідок влучання у багатоповерхівку виникла пожежа у квартирах із 5 по 9 поверхи. Її вже ліквідували.
Відомо про 11 травмованих, серед них двоє дітей. Більшості допомога надана на місці. Трьох потерпілих госпіталізували.
У Золотоніському районі крилата ракета пошкодила недіючу ферму. Потерпілих немає.
Обстеження території триває. Працюють усі необхідні служби.
