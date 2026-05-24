У Черкасах ворожий дрон поцілив у житлову багатоповерхівку, є травмовані

Уночі 23 травня російській окупанти атакували Черкаську область ударними БпЛА. В обласному центрі зафіксоване влучання безпілотника у житлову багатоповерхівку, 11 людей постраждали.

Фото: Черкаська ОВА Наслідки атаки РФ у Черкасах 24 травня

Про це повідомляє очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"На Черкащині силами та засобами ППО, нашими мобільними вогневими групами знешкоджено 8 російських ракет і 22 БпЛА. Зазнав атаки рф наш обласний центр. Тут ворожий дрон поцілив у житлову багатоповерхівку", – каже він.

Унаслідок влучання у багатоповерхівку виникла пожежа у квартирах із 5 по 9 поверхи. Її вже ліквідували.

Відомо про 11 травмованих, серед них двоє дітей. Більшості допомога надана на місці. Трьох потерпілих госпіталізували.

У Золотоніському районі крилата ракета пошкодила недіючу ферму. Потерпілих немає.

Обстеження території триває. Працюють усі необхідні служби.

Уночі 23 травня ворог масовано атакував Київ, Житомирську область і Хмельниччину.