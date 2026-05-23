Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Суспільство / Війна

Ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі Одещини. Є поранені, у тому числі діти
Олег Кіпер
Фото: interfax.com.ua

Ввечері 23 травня ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі Одещини, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер. 

За попередніми даними, внаслідок удару поранено девʼятеро людей, серед них троє дітей віком від 8 до 12 років. 

Семеро постраждалих доставлені до лікарень. Стан одного з дорослих лікарі оцінюють як важкий, діти перебувають у стані середньої тяжкості.

На місці події працюють усі відповідні служби. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

