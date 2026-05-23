Ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі Одещини. Є поранені, у тому числі діти

Ввечері 23 травня ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі Одещини, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

За попередніми даними, внаслідок удару поранено девʼятеро людей, серед них троє дітей віком від 8 до 12 років.

Семеро постраждалих доставлені до лікарень. Стан одного з дорослих лікарі оцінюють як важкий, діти перебувають у стані середньої тяжкості.

На місці події працюють усі відповідні служби. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.