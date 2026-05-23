Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Суспільство / Війна

“Не більше 20 літрів в одні руки”: У Севастополі виник різкий дефіцит бензину. На АЗС – черги машин

Представники окупаційної влади оголосили про обмеження обсягу продажу бензину. Водіям міських автобусів даватимуть бензин по талонах.

У кримському Севастополі ввечері 22 травня різко погіршилася ситуація з наявністю бензину на автомобільних заправках. Про це видання “Крим.Реалії” (кримський проєкт української служби “Радіо Свобода”) повідомляє із посиланням на місцевих мешканців.

«Після того, як представники російської влади оголосили про обмеження обсягу продажу бензину в одні руки (не більше 20 літрів), пояснюючи це «логістичними труднощами», сьогодні надвечір на заправках вишикувалися черги машин», – розповів мешканець міста.

Як зазначає видання, водії розгублені: як буде далі – невідомо. Водії міських автобусів кажуть, що їм «даватимуть бензин по талонах».

Нестача бензину та зростання цін на нього у Севастополі спостерігаються з вечора 21 травня. 

Зазначимо, що дефіцит бензину на півострові спостерігається на тлі ударів Сил оборони України по нафтових об’єктах ворога, а також взяття під вогневий контроль так званого «сухопутного коридору» до Криму завдяки розвитку мідлстрайків.

