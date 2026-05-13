Федоров: Сьогодні мідлстрайк системно зупиняє логістику ворога. Україна вже завдає близько 5 тисяч уражень щомісяця

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що разом із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом відвідав прифронтові регіони.

“Борис Пісторіус — один із небагатьох іноземних міністрів оборони, хто особисто приїхав до військових так близько до лінії бойових дій. Це приклад справжнього європейського лідерства, і сьогодні Україна відчуває цю підтримку”, — написав Федоров.

За його словами, вони побували в кількох військових штабах на передовій. Військовики показали оперативну ситуацію на фронті, як працюють із системою DELTA, планують штурмові операції, знищують логістику ворога, ведуть розвідку та координують різні типи дронів у єдиній системі управління боєм.

Міністр зауважив, що Німеччина активно підтримує Україну в технологічній війні. Партнери профінансували понад $1 млрд на розвиток deep strike та mid strike-спроможностей. Сьогодні mid strike системно зупиняє логістику ворога. Україна вже завдаємо близько 5 тисяч уражень щомісяця на глибину 20+ км і продовжуємо масштабувати цей напрям. Завдяки збільшенню закупівель дронів кількість та ефективність уражень зростатимуть щомісяця.

Окремо міністр відзначив допомогу дроново-штурмовим підрозділам. Німеччина стала першою країною, яка підтримала цей інноваційний напрям.

Разом із Борисом Пісторіусом із прифронтового відрядження взяли участь онлайн у засіданні міністрів оборони ЄС під головуванням Каї Каллас. Федоров зазначив, що саме тут меседж про необхідність продовжувати підтримку України та забезпечувати гнучкість Європейського кредиту для закриття найбільш пріоритетних запитів фронту звучав особливо чітко.

“Для нас важливо показувати партнерам реальність війни: як Україна змінює стратегію, як технології допомагають знищувати ворога та зберігати життя людей. Саме завдяки українському досвіду партнери вже сьогодні можуть посилювати власні системи оборони. Це цінність, яку Україна дає для захисту демократичного світу. Кілька місяців тому ми показали наші ключові пріоритети та стратегію. Сьогодні — демонструємо конкретні результати”, — написав Федоров.

Він зазначив, що наша спільна мета — зупинити Росію в Україні. Для цього Україна і Європа мають бути сильними разом.