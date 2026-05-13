Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог вдарив дроном по маршрутці у центрі Херсона, є постраждалі (оновлено)

Наразі відомо про сімох постраждалих.

Ворог вдарив дроном по маршрутці у центрі Херсона, є постраждалі (оновлено)
Фото: Google Maps

Орієнтовно об 11:00 росіяни атакували з дрона маршрутку у центральній частині Херсона. Про це повідомляє ОВА. 

За уточненою інформацією, поранені семеро людей: пасажири і водій. Зокрема, до лікарні у середньому стані тяжкості доставили 57-річну жінку та 65-річного чоловіка. 

Вони дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Медики проводять обстеження та надають допомогу потерпілим.

Росія вдарила по маршрутці в Херсоні
Фото: Ярослав Шанько Telegram
Росія вдарила по маршрутці в Херсоні

"Попередньо відомо про 6 постраждалих пасажирів. Водій дістав контузію. Інформація уточнюється", – сказав начальник МВА Ярослав Шанько.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies