Ворог вдарив дроном по маршрутці у центрі Херсона, є постраждалі (оновлено)

Орієнтовно об 11:00 росіяни атакували з дрона маршрутку у центральній частині Херсона. Про це повідомляє ОВА.

За уточненою інформацією, поранені семеро людей: пасажири і водій. Зокрема, до лікарні у середньому стані тяжкості доставили 57-річну жінку та 65-річного чоловіка.

Вони дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Медики проводять обстеження та надають допомогу потерпілим.

Фото: Ярослав Шанько

"Попередньо відомо про 6 постраждалих пасажирів. Водій дістав контузію. Інформація уточнюється", – сказав начальник МВА Ярослав Шанько.