Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Києві затримали дезертира, який реєстрував Starlink для росіян

Чоловік планував залучити ще 20 осіб для верифікації станцій, але його затримали "на гарячому".

У Києві затримали дезертира, який реєстрував Starlink для росіян
Фото: СБУ

Кіберфахівці Служби безпеки заблокували ще одну спробу росіян отримати доступ до терміналів Старлінк на території України. Так, у Києві затримали ворожого агента, який незаконно реєстрував термінали зв’язку. 

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Ворожим агентом виявився мобілізований чоловік, який самовільно залишив військову частину на Харківщині.

Після втечі з підрозділу він переховувався в орендованих квартирах у Києв і шукав "швидкі заробітки" в Телеграм-каналах. В одному з таких чатів чоловік потрапив до уваги російських спецслужбістів, які запропонували йому гроші в обмін на співпрацю.

На їхнє замовлення агент спочатку зареєстрував на себе станцію Старлінк за реквізитами, які йому передав куратор з Росії. Потім він "втемну" використав свою знайому, яка на його прохання оформила ще один термінал на себе. 

Чоловік планував залучити ще 20 осіб для верифікації станцій супутникового зв’язку для окупантів. Однак, співробітники СБУ зірвали плани ворога і затримали агента "на гарячому" - у відділені одного із поштових операторів, де він планував зареєструвати черговий Старлінк.

Наразі всі зареєстровані фігурантом термінали заблоковано. Під час обшуків за місцем його проживання виявлено мобільний телефон із доказами роботи на ворога. Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. 

Що трапилося із російськими Старлінками

  • Радник міністра оборони Сергій "Флеш" Безкрестнов заявив, що росіяни, можливо, застосували "шахеди" на Starlink. Він зауважив, що з відео, на якому зафіксували роботу ворожих дронів, видно автозахоплення цілі в ручне наведення за зображенням і це при тому, що поблизу не було жодних БпЛА для створення mesh-радіомережі.
  • У результаті команда Міністерства оборони оперативно звʼязалася з компанією SpaceX та запропонувала шляхи розв’язання цієї проблеми.
  • 1 лютого Ілон Маск повідомив, що заходи компанії щодо припинення несанкціонованого використання системи Starlink Росією, ймовірно, дали результат.
  • Пізніше Бескрестнов заявив про фактично катастрофічні проблеми у ворога на фронті після відключення Starlink
  • Опісля Генштаб ЗСУ підтвердив, що зафіксували значний спад їхньої активності на лінії фронту.
  • Детальніше читайте у матеріалі LB.ua "Які для росіян наслідки блокування Starlink та як вони намагаються знайти вирішення. І чи існує альтернатива".
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies