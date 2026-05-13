У Києві затримали дезертира, який реєстрував Starlink для росіян

Кіберфахівці Служби безпеки заблокували ще одну спробу росіян отримати доступ до терміналів Старлінк на території України. Так, у Києві затримали ворожого агента, який незаконно реєстрував термінали зв’язку.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Ворожим агентом виявився мобілізований чоловік, який самовільно залишив військову частину на Харківщині.

Після втечі з підрозділу він переховувався в орендованих квартирах у Києв і шукав "швидкі заробітки" в Телеграм-каналах. В одному з таких чатів чоловік потрапив до уваги російських спецслужбістів, які запропонували йому гроші в обмін на співпрацю.

На їхнє замовлення агент спочатку зареєстрував на себе станцію Старлінк за реквізитами, які йому передав куратор з Росії. Потім він "втемну" використав свою знайому, яка на його прохання оформила ще один термінал на себе.

Чоловік планував залучити ще 20 осіб для верифікації станцій супутникового зв’язку для окупантів. Однак, співробітники СБУ зірвали плани ворога і затримали агента "на гарячому" - у відділені одного із поштових операторів, де він планував зареєструвати черговий Старлінк.

Наразі всі зареєстровані фігурантом термінали заблоковано. Під час обшуків за місцем його проживання виявлено мобільний телефон із доказами роботи на ворога. Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

