Окупанти атакували два райони Херсона, троє людей поранені

Ворожий дрон здійснив атаку у Центральному та Корабельному районах Херсона.

Вранці 13 травня російська армія атакувала fpv-дроном цивільне авто у Центральному районі Херсона, а також поранила двох людей у Корабельному районі.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 07:30 росіяни атакували з дрона автівку у Центральному районі Херсона", – ідеться у повідомленні.

Внаслідок удару 43-річний чоловік дістав вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес.

Постраждалого доставили до лікарні для надання меддопомоги.

Близько 07:30 росіяни атакували з безпілотника чоловіка у Корабельному районі Херсона. Під ворожий удар потрапив 60-річний херсонець, який йшов вулицею. Він дістав уламкові поранення спини й ноги, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Також до лікарні доставили чоловіка, якого близько 06:10 росіяни атакували з БпЛА у Корабельному районі Херсона. У 43-річного херсонця діагностували вибухову травму, уламкові поранення голови, спини та ніг.