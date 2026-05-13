Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти атакували два райони Херсона, троє людей поранені

Ворожий дрон здійснив атаку у Центральному та Корабельному районах Херсона.

Окупанти атакували два райони Херсона, троє людей поранені
Наслідки російської атаки на Одещину
Фото: Одеська ОВА

Вранці 13 травня російська армія атакувала fpv-дроном цивільне авто у Центральному районі Херсона, а також поранила двох людей у Корабельному районі.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 07:30 росіяни атакували з дрона автівку у Центральному районі Херсона", – ідеться у повідомленні. 

Внаслідок удару 43-річний чоловік дістав вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес. 

Постраждалого доставили до лікарні для надання меддопомоги.

Близько 07:30 росіяни атакували з безпілотника чоловіка у Корабельному районі Херсона. Під ворожий удар потрапив 60-річний херсонець, який йшов вулицею. Він дістав уламкові поранення спини й ноги, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. 

Також до лікарні доставили чоловіка, якого близько 06:10 росіяни атакували з БпЛА у Корабельному районі Херсона. У 43-річного херсонця діагностували вибухову травму, уламкові поранення голови, спини та ніг. 

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies