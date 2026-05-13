Уночі 13 травня російські окупанти атакували Україну 139 ударними дронами, 111 з яких знищила ППО ЗСУ.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 13 травня (з 18:00 12 травня) противник атакував 139 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – ТОТ АР Крим", – ідеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 111 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дрони-імітатори типу "Пародія" на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі десятки ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!