Ворог бив по Запорізькій області понад 1000 разів і поранив там людей

Упродовж доби окупанти завдали 1006 ударів по 49 населених пунктах Запорізької області. Три людини поранені внаслідок ворожих атак по Запорізькому району.

Як розповів у телеграмі начальник ОВА Іван Федоров, росіяни ударили по Щасливому керованою авіабомбою. Там поранена 75-річна жінка. А 77-річного чоловіка поранено у Кушугумі. Ворожий безпілотник поцілив по його подвір'ю та пошкодив житло.

Війська РФ здійснили 24 авіаційних удари по Комишувасі, Зарічному, Малокатеринівці, Новоолександрівці, Щасливому, Юрківці, Любимівці, Любицькому, Новоіванівці, Новокасянівці, Світлій Долині, Оріхову, Новоселівці, Чарівному, Червоній Криниці, Микільському, Лісному, Рівному, Воздвижівці, Свободі, Тимошівці.

732 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Кушугум, Червонодніпровку, Новояковлівку, Таврійське, Розумівку, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Лук'янівське, Павлівку, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Вільнянку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Святопетрівку, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Оленокостянтинівку, Нове Запоріжжя.

Зафіксовано обстріл із РСЗВ по Воздвижівці.

249 артилерійських ударів прийшлися по Новояковлівці, Червонодніпровці, Степногірську, Приморському, Степовому, Лук’янівському, Павлівці, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Святопетрівці, Варварівці, Добропіллю, Оленокостянтинівці.

Надійшло 52 повідомлення про пошкодження житла, нежитлових будівель, автівок та об’єктів інфраструктури.