На Херсонщині через російські обстріли постраждали троє людей

Окупанти знову били по критичній та соціальній інфраструктурі.

Росіяни вдарили по Зеленівці на Херсонщині
Фото: Херсонська МВА

Упродовж минулої доби російські війська атакували соціальну і критичну інфраструктуру Херсонської області. Троє цивільних постраждали.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували  Антонівка, Зеленівка, Інженерне, Комишани, Наддніпрянське, Приозерне, Садове, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Дар'ївка, Інгулець, Микільське, Понятівка, Токарівка, Ульяновка, Гончарне, Дніпровське, Кізомис, Миролюбівка, Незламне, Правдине, Томина Балка, Берислав, Милове, Дудчани, Качкарівка, Новокаїри, Хрещенівка, Високе, Гаврилівка, Золота Балка, Червоне, Новорайськ, Тягинка, Одрадокам'янка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 10 приватних будинків.Також окупанти понівечили водонапірну башту, церкву та приватні автомобілі. Били по території фермерського господарства та  сільгосппідприємста.

Через російську агресію 3 людини дістали поранення.

При бажанні виїхати до більш безпечних місць варто звернутися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.

