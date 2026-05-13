У Полтавському районі внаслідок обстрілу знеструмлені 7000 абонентів

Уночі 13 травня армія Росії вдарила по Полтавській громаді дронами. Зафіксовано влучання в електропідстанцію.

Без світла станом на 7 годину залишалися понад 6500 побутових і 548 юридичних абонентів. Про це голова ОВА Віталій Дяківнич повідомив у Telegram.

“Також пошкоджено скління прилеглих будинків. Інформації щодо травмованих наразі не надходило”, – сказав він.

Начальник обласної військової адміністрації закликав перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.