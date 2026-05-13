«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
ГоловнаСуспільствоВійна

У Полтавському районі внаслідок обстрілу знеструмлені 7000 абонентів

Росіяни поцілили по об'єкту енергетики. 

У Полтавському районі внаслідок обстрілу знеструмлені 7000 абонентів
Фото: Пресслужба Херсонської міськради

Уночі 13 травня армія Росії вдарила по Полтавській громаді дронами. Зафіксовано влучання в електропідстанцію.

Без світла станом на 7 годину залишалися понад 6500 побутових і 548 юридичних абонентів. Про це голова ОВА Віталій Дяківнич повідомив у Telegram. 

“Також пошкоджено скління прилеглих будинків. Інформації щодо травмованих наразі не надходило”, – сказав він. 

Начальник обласної військової адміністрації закликав перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies