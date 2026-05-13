На Харківщині чоловіка засудили на 15 років за підготовку теракту на газопроводі

Він працював на російські спецслужби.

54-річного харків’янина визнали винним у роботі на російські спецслужби, передачі даних про українських військових і підготовку теракту на об’єкті газової інфраструктури.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Суд Харківської області призначив йому покарання 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Встановлено, що восени 2025 року чоловік через Telegram вийшов на зв’язок із представником держави-агресора - розвідником головного управління генштабу ЗС Росії, який перебував у тимчасово окупованому Донецьку. Саме він раніше завербував трьох мешканців Харківщини, засуджених за підрив автомобіля українського захисника та підготовку інших терактів.

"За його завданням мешканець Харкова погодився збирати розвіддані та допомогти у підриві вузлової ділянки магістрального газопроводу в Харківському регіоні", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що чоловік спілкувався ще з одним російським куратором. Обом окупантам він передавав інформацію про місця розташування українських військових і блокпостів у населених пунктах Харківського району.

Для підготовки теракту він облаштував місце в сараї. Там, за інструкціями російського куратора, виготовив саморобний вибуховий пристрій і сховав його на горищі будинку.

Завершити задумане йому не вдалося. Під час обшуку правоохоронці вилучили споряджений вибуховий пристрій, а також смартфон із доказами. Чоловіка затримали у жовтні 2025 року.

У суді він визнав вину повністю та розкаявся.