​Засудили зрадника, що намагався підірвати газопровід на сході України

Суд виніс вирок агенту російської розвідки, який планував підірвати газопровід на сході України.
Про це повідомила Служба безпеки.
Зловмисник проведе за ґратами 15 років, також у нього конфіскують майно. Співробітники СБУ затримали зловмисника торік у листопаді під час підготовки до теракту.
Слідство встановило, що безробітний харків’янин потрапив у поле зору російського ГРУ через антиукраїнські коментарі у соцмережах. Куратори наказали йому власноруч виготовити бомбу і закласти її біля вузлової ділянки магістральних газових ліній. Ці мережі забезпечують теплом Харківську і Полтавську області. Крім підготовки диверсії, агент шпигував за переміщенням Сил оборони в обласному центрі та у напрямку передової..
Контррозвідники СБУ викрили плани росіян і вилучили у затриманого вибуховий пристрій. Суд визнав чоловіка винним за чотирма статтями Кримінального кодексу, зокрема, у державній зраді та підготовці теракту.