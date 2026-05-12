«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
ГоловнаСуспільствоВійна

​Засудили зрадника, що намагався підірвати газопровід на сході України

Також він шпигував за переміщенням Сил оборони.

​Засудили зрадника, що намагався підірвати газопровід на сході України
засуджений
Фото: Харківська облпрокуратура

Суд виніс вирок агенту російської розвідки, який планував підірвати газопровід на сході України. 

Про це повідомила Служба безпеки.

Зловмисник проведе за ґратами 15 років, також у нього конфіскують майно. Співробітники СБУ затримали зловмисника торік у листопаді під час підготовки до теракту.

Слідство встановило, що безробітний харків’янин потрапив у поле зору російського ГРУ через антиукраїнські коментарі у соцмережах. Куратори наказали йому власноруч виготовити бомбу і закласти її біля вузлової ділянки магістральних газових ліній. Ці мережі забезпечують теплом Харківську і Полтавську області. Крім підготовки диверсії, агент шпигував за переміщенням Сил оборони в обласному центрі та у напрямку передової.. 

Контррозвідники СБУ викрили плани росіян і вилучили у затриманого вибуховий пристрій. Суд визнав чоловіка винним за чотирма статтями Кримінального кодексу, зокрема, у державній зраді та підготовці теракту.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies