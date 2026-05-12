Нацгвардійця підозрюють у спричиненні смертельної ДТП у Черкасах. Рівень алкоголю у 10 разів перевищив норму

На місці аварії від травм загинув пасажир легкового автомобіля, також військовослужбовець.

Працівники ДБР повідомили про підозру військовослужбовцю Національної гвардії України, який вчинив смертельну ДТП у Черкасах.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Ввечері 9 травня військовослужбовець за кермом автомобіля у стані сильного алкогольного сп’яніння рухався вулицею Смілянською у напрямку виїзду з міста.

На нерегульованому перехресті він зіткнувся з автомобілем “Renault Master”, який у цей момент виконував маневр повороту ліворуч. Унаслідок удару пасажир “Skoda”, також військовослужбовець, загинув на місці аварії від отриманих травм. Водій та пасажир іншого автомобіля отримали тілесні ушкодження, ступінь тяжкості яких наразі встановлюється.

У військовослужбовця виявили 1,9 проміле алкоголю в крові, що майже у 10 разів перевищує допустиму норму.

Наразі водія затримано та повідомлено про підозру за статтею ч. 3 ст. 286-1 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп’яніння, що спричинило загибель людини.

Вирішується питання обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Процесуальне керівництво здійснює Черкаська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.