ГоловнаСуспільствоПодії

На Кіровоградщині заступник міського голови Світловодська влаштував стрілянину у приміщенні міськради, є постраждалі

Пресслужба міської ради пише, що перед цим заступник міського голови Сергій Савич висловлював погрози та нецензурну лексику на адресу секретаря Максима Бакуменка.

Стрілянина у міській раді Світловодська, 12 травня 2026
Фото: поліція

Сьогодні, 12 травня, Світловодська міська рада офіційно повідомила, що у приміщенні міської ради перший заступник міського голови Сергій Савич вчинив дії із застосуванням зброї, відкривши вогонь у будівлі виконавчого комітету, де в цей момент перебували працівники та громадяни.

Зазначається, що внаслідок цих дій було поставлено під загрозу життя та здоров’я людей. Відомо про постраждалого – одна з осіб отримала поранення з травматичної зброї. Наразі потерпілому надається необхідна медична допомога.

Пресслужба пише, що перед цим протягом дня Сергій Савич поводився агресивно, висловлював погрози та нецензурну лексику на адресу секретаря Світловодської міської ради Максима Бакуменка. Частина цих дій була публічно зафіксована у прямих ефірах у соціальних мережах самого Савича.

На місце події негайно викликано поліцію та швидку медичну допомогу. У цей час правоохоронні органи проводять затримання та невідкладні слідчі дії.

“Світловодська міська рада наголошує: застосування зброї у адміністративній будівлі, погрози та створення небезпеки для людей є абсолютно неприпустимими. Очікуємо на офіційну правову оцінку правоохоронних органів та подальше реагування відповідно до чинного законодавства України”, – йдеться у заяві.

Зі свого боку, місцева поліція повідомила, що, за попередніми даними, відбувся конфлікт між працівниками міськради, у результаті чого один із них здійснив кілька пострілів. Двоє осіб зазнали поранень, їх госпіталізували. На місці працюють поліцейські, встановлюються усі обставини.

Згодом Сергій Савич опублікував відео стрілянини.

