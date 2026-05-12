Головне за ніч та ранок вівторка, 12 травня: понад 170 боєзіткнень, атаки на Київ та Київщину, нові підозри у справі про ОЗГ

Після опівночі росіяни відновили обстріли України, скориставшись завершенням триденного періоду "режиму тиші".

Повітряні Сили повідомляли про велику кількість груп ударних безпілотників з північного та південного напряму на Сумщині, Чернігівщині, Київщині, Миколаївщині, Харківщині і Дніпропетровщині.

О 3:24 повітряна тривога була оголошена у Києві. За інформацією очільника столичної міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, уламки БПЛА впали на дах 20-поверховного будинку в Оболонському районі.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 174 бойових зіткнення.

Найбільше боїв вчора пройшло на Покровському (32) та Гуляйпільському (20) напрямках фронту.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1020 осіб, по 2 танки, РСЗВ та бойові броньовані машини, 72 артилерійські системи. Від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 1 343 050 солдатів.

Уночі росіяни атакували дронами Київську область. Під ударами були житлові будинки і заклади освіти включно з дитячим садочком у Фастівському районі.

У ніч на 12 травня, починаючи з 18:00, росіяни атакували 216 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків Брянськ, Шаталово, Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ у Росії та з окупованих Донецька і Криму. Зафіксовано влучання 25 дронів на 10 локаціях і падіння уламків ще на 5.

“За попередніми даними, станом на 09.30 протиповітряною обороною збито/подавлено 192 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дрони-імітатори типу "Пародія" на півночі, півдні, сході та в центрі країни”, – повідомили в Повітряних силах.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до країн Європи із закликом стати посередниками у досягненні так званого "аеропортового перемир'я" у російсько-українській війні.

Як пише Politico, таким чином Євросоюз міг би визначитися із конкретною роллю блоку у дипломатичному процесі на тлі гальмування будь-яких перемовин через зміщення фокусу Сполучених Штатів на Близький Схід.

Ідея, озвучена в українському МЗС, полягає у взаємному припиненні ударів по летовищах. Для Кремля, який виглядає беззахисним проти атак навіть на московські та петербурзькі аеропорти дальніми безпілотниками, це має бути досить привабливий варіант домовленості.

НАБУ і САП повідомили про підозру ще 6 учасникам організованої групи, викритої вчора на легалізації здобутого у злочинний спосіб майна в особливо великих розмірах. Кваліфікація: ч. 3 ст. 209 КК України, повідомило НАБУ 12 травня.

Серед тих, хто отримав підозру, ексвіцепрем’єр-міністр. Його прізвище не уточнюють, але в матеріалах справи фігурує Олексій Чернишов.

“За даними слідства, упродовж 2021–2025 років підозрювані відмили понад 460 млн грн шляхом зведення котеджного містечка у с. Козин Київської області. Йдеться про будівництво на земельних ділянках загальною площею близько 8 га чотирьох приватних резиденцій із допоміжними будівлями та спорудами, а також окремої резиденції загального користування – спа-зони”, – розповіли в НАБУ.

Юлія Мендель, яка на початку каденції Президента Володимира Зеленського була головою його пресслужби, дала інтерв'ю американському ультраправому пропагандисту, русофілу Такеру Карлсону.

Колишня прессекретарка глави держави заявила, що нібито під час перемовин у Стамбулі у 2022 році Зеленський особисто дав згоду на передачу росіянам території Донбасу. Мендель стверджує, що розмовляла з учасниками переговорів, і ті буцімто "погодилися на все".

В Офісі Президента спростували слова Мендель, підкресливши, що вона не брала участі у дипломатичних процедурах, не мала жодного доступу до рішень на найвищому рівні, а також "давно не в собі".

