​Вчора Сили оборони ліквідували понад 1000 окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 1 343 050 солдатів. 

Упродовж доби армія РФ втратила 1020 осіб, по 2 танки, РСЗВ та бойові броньовані машини, 72 артилерійські системи.

Про це розповіли у Генштабі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.05.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 343 050 (+1 020) осіб 
  • танків – 11 926 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 24 553 (+2) од.
  • артилерійських систем – 41 935 (+72) од.
  • РСЗВ – 1 785 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 373 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 352 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 373 (+2) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 285 506 (+1 252) од.
  • крилаті ракети – 4 585 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 95 855 (+145) од.
  • спеціальна техніка – 4 179 (+1) од.

Дані уточнюються.

