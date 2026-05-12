​Вчора Сили оборони ліквідували понад 1000 окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.05.26 орієнтовно склали:

Упродовж доби армія РФ втратила 1020 осіб, по 2 танки, РСЗВ та бойові броньовані машини, 72 артилерійські системи.

Від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 1 343 050 солдатів.

