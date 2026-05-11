На Київщині викрили злочинну групу "експортерів", які отримали 600 тис.євро за непоставлену агропродукцію

На Київщині викрили псевдоекспортерів, які під виглядом експорту агропродукції привласнювали кошти іноземних клієнтів.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, група осіб створила та використовувала підконтрольні підприємства для укладання фіктивних контрактів на постачання сільськогосподарської продукції за кордон. Покупцями ставали переважно іноземні громадяни, зокрема з країн Європейського Союзу.

"Для потенційних клієнтів схема виглядала як звичайна зовнішньоекономічна угода. В інтернеті розміщували інформацію про нібито аграрні компанії, які пропонують продукцію за привабливими цінами. Покупців переконували, що товар є в наявності, його можна швидко доставити, а співпраця є вигідною та безпечною", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, довіру іноземних клієнтів допомагала формувати одна з організаторок схеми. Вона володіла кількома іноземними мовами, представлялася менеджеркою з продажів і переконувала покупців у надійності угоди.

Після цього з клієнтами укладали договори поставки або купівлі-продажу. Основною умовою була передоплата нібито для початку відвантаження агропродукції та покриття транспортних витрат.

Після надходження грошей на рахунки підконтрольних підприємств кошти виводили в готівку або переказували на інші рахунки, а зв’язок із покупцями припиняли.

Серед потерпілих іноземні громадяни, зокрема жителі Німеччини, Хорватії та Ізраїлю. Наразі встановлена сума збитків становить понад 600 тис. євро.