У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Київщині викрили злочинну групу "експортерів", які отримали 600 тис.євро за непоставлену агропродукцію

Серед потерпілих - іноземні громадяни, зокрема жителі Німеччини, Хорватії та Ізраїлю.

На Київщині викрили злочинну групу "експортерів", які отримали 600 тис.євро за непоставлену агропродукцію

На Київщині викрили псевдоекспортерів, які під виглядом експорту агропродукції привласнювали кошти іноземних клієнтів.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, група осіб створила та використовувала підконтрольні підприємства для укладання фіктивних контрактів на постачання сільськогосподарської продукції за кордон. Покупцями ставали переважно іноземні громадяни, зокрема з країн Європейського Союзу.

"Для потенційних клієнтів схема виглядала як звичайна зовнішньоекономічна угода. В інтернеті розміщували інформацію про нібито аграрні компанії, які пропонують продукцію за привабливими цінами. Покупців переконували, що товар є в наявності, його можна швидко доставити, а співпраця є вигідною та безпечною", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, довіру іноземних клієнтів допомагала формувати одна з організаторок схеми. Вона володіла кількома іноземними мовами, представлялася менеджеркою з продажів і переконувала покупців у надійності угоди.

Після цього з клієнтами укладали договори поставки або купівлі-продажу. Основною умовою була передоплата нібито для початку відвантаження агропродукції та покриття транспортних витрат.

 Після надходження грошей на рахунки підконтрольних підприємств кошти виводили в готівку або переказували на інші рахунки, а зв’язок із покупцями припиняли.

Серед потерпілих іноземні громадяни, зокрема жителі Німеччини, Хорватії та Ізраїлю. Наразі встановлена сума збитків становить понад 600 тис. євро.

  • Судитимуть керівників вишу у Запоріжжі за схему з 3 тис. фейкових аспірантів. Фіктивне навчання оформлювали через підробку документів, внесення неправдивих даних та незаконне втручання в державну базу ЄДЕБО. 
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies