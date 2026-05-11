Синод ПЦУ позбавив сану самопроголошених "ієрархів УПЦ КП"

Священний Синод Православної церкви України ухвалив рішення про позбавлення сану осіб, яких у ПЦУ називають самопроголошеними "ієрархами Української православної церкви Київського патріархату".
Про це йдеться у заяві Секретаріату Синоду за підсумками засідання.
У заяві Секретаріату Синоду зазначається, що Українська православна церква Київського патріархату припинила окреме існування як релігійна структура ще у 2018 році:
"УПЦ Київського Патріархату від зазначеного моменту припинила окреме існування як юрисдикція та релігійне об’єднання, бо цілком і повністю увійшла до складу Православної Церкви України".
Також у ПЦУ наголосили, що назви "Українська православна церква Київський патріархат", "Київська патріархія" та похідні від них закріплені за структурою ПЦУ, а їх використання без дозволу є порушенням закону: "Використання цих назв без дозволу є порушенням закону".
Окрему увагу у заяві звернули на групу осіб, яка, за словами Синоду, "безпідставно і самоуправно оголошує себе УПЦ КП". У ПЦУ це назвали спробою створення схизми:
"Ця група налічує всього декілька осіб… і не є релігійною організацією, а лише використовує церковні символи та назви у власних інтересах".
У документі також міститься різка оцінка їхньої діяльності: "Насправді є невдалою спробою маргінальної групи породити схизму, за чим ясно видно російські інтереси та впливи".
У Синоді підкреслили, що особи, які називають себе "єпископами УПЦ КП", не мають жодного канонічного статусу: "Вони не були і не є єпископами. Вони не належать до ієрархів Православної Церкви України, а їхні самопроголошені титули… ніколи не визнавалися і не визнаються".
Окремим рішенням Синод повідомив про позбавлення сану осіб, яких раніше вже було відсторонено від священнослужіння:
"Позбавив сану раніше заборонених у священнослужінні осіб… Ці особи ніколи не були єпископами, а тепер втратили і сан священника, який колись мали".
У ПЦУ також попередили, що аналогічні рішення можуть бути ухвалені щодо інших священнослужителів, які підтримуватимуть цю діяльність. Водночас у заяві наголошується, що лизько 20 громад і кліриків уже вже "відновили його спілкування з ПЦУ".
Синод закликав інші громади та священнослужителів наслідувати цей приклад і "на ділі засвідчити свою любов до Бога і України".
- Після упокоєння почесного патріарха Філарета 20 березня у віці 97 років архімандрит Никодим (Володимир Кобзар) був оголошений низкою кліриків наступником предстоятеля "УПЦ КП", нібито обраним таємним голосуванням. У Православній церкві України наголосили, що його заява про правонаступництво не є законною, а усе духівництво Володимирського собору у Києві після смерті Філарета служитиме у ПЦУ.