У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
МВС: перші 200 патрульних поліцейські проходять тактичні навчання на полігонах

Навчання триватимуть два тижні.

Навчання поліції
Фото: МВС

Перші 200 патрульних поліцейських проходять підготовку на полігоні у межах розпочатих тактичних навчань.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

"Після теракту у Києві, який стався у квітні цього року, голова МВС заявив про кардинальне посилення підготовки патрульних поліцейських. Ігор Клименко зазначив, що правоохоронці мають бути готовими реагувати на загрози воєнного часу не лише поблизу лінії фронту, а й у тилових містах, де ризик диверсій, терактів чи збройних нападів високий. Саме тому для патрульних поліцейських з усіх регіонів України розпочали масштабні інтенсивні навчання на полігонах", - йдеться в повідомленні.

Навчання триватимуть два тижні. Протягом цього періоду поліцейські живуть на полігонах, де умови максимально наближені до бойових. 

Програма включає кілька ключових напрямків:

  • Вогнева підготовка та тактика: відпрацювання сценаріїв у замкнутому просторі, штурм приміщень та затримання озброєних злочинців у складі груп
  • Психологічна витривалість: проходження смуги перешкод під звуки вибухів, імітацію польотів дронів та вогонь. Це вчить ухвалювати рішення без паніки під сильним тиском
  • Тактична медицина: оновлення навичок зупинки критичних кровотеч та евакуації поранених, адже патрульні часто першими прибувають на місця обстрілів. 

Досвідом із поліцейськими діляться бойові інструктори 1 та 2 корпусів Нацгвардії. 

Завершується курс іспитом, де моделюються реальні кризові ситуації. Клименко зазначив, що така підготовка згодом охопить не лише патрульну службу, а й усі районні підрозділи поліції по всій країні.

