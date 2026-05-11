Перші 200 патрульних поліцейських проходять підготовку на полігоні у межах розпочатих тактичних навчань.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

"Після теракту у Києві, який стався у квітні цього року, голова МВС заявив про кардинальне посилення підготовки патрульних поліцейських. Ігор Клименко зазначив, що правоохоронці мають бути готовими реагувати на загрози воєнного часу не лише поблизу лінії фронту, а й у тилових містах, де ризик диверсій, терактів чи збройних нападів високий. Саме тому для патрульних поліцейських з усіх регіонів України розпочали масштабні інтенсивні навчання на полігонах", - йдеться в повідомленні.

Навчання триватимуть два тижні. Протягом цього періоду поліцейські живуть на полігонах, де умови максимально наближені до бойових.

Програма включає кілька ключових напрямків:

Вогнева підготовка та тактика: відпрацювання сценаріїв у замкнутому просторі, штурм приміщень та затримання озброєних злочинців у складі груп

Психологічна витривалість: проходження смуги перешкод під звуки вибухів, імітацію польотів дронів та вогонь. Це вчить ухвалювати рішення без паніки під сильним тиском

Тактична медицина: оновлення навичок зупинки критичних кровотеч та евакуації поранених, адже патрульні часто першими прибувають на місця обстрілів.

Досвідом із поліцейськими діляться бойові інструктори 1 та 2 корпусів Нацгвардії.

Фото: МВС Навчання поліції

Завершується курс іспитом, де моделюються реальні кризові ситуації. Клименко зазначив, що така підготовка згодом охопить не лише патрульну службу, а й усі районні підрозділи поліції по всій країні.

