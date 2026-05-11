Російські військові застосували хімічну зброю проти українських бійців

Росіяни з FPV-дрона скинули гранату з невідомою отруйною речовиною.

Військовослужбовці армії РФ застосували газову гранату проти українських захисників під час боїв за одну з позицій, яку раніше відбили бійці 225-го окремого штурмового полку.

Про це повідомили у Телеграм-каналі підрозділу та оприлюднили відповідне відео.

За інформацією українських військових, група бійців 225-го ОШП провела контратаку та вибила російських окупантів із займаних позицій. Після втрати позиції російські військові почали атакувати українських захисників за допомогою FPV-дрона, а згодом скинули з безпілотника гранату з невідомою отруйною речовиною.

Українські бійці встигли залишити бліндаж та переміститися на іншу позицію, що дозволило уникнути жертв.

У підрозділі зазначили, що факт застосування ймовірної хімічної речовини було зафіксовано. Усі наявні докази передали компетентним органам для долучення до матеріалів щодо воєнних злочинів РФ.