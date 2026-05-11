У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Російські військові застосували хімічну зброю проти українських бійців

Росіяни з FPV-дрона скинули гранату з невідомою отруйною речовиною.

Фото: Міноборони

Військовослужбовці армії РФ застосували газову гранату проти українських захисників під час боїв за одну з позицій, яку раніше відбили бійці 225-го окремого штурмового полку. 

Про це повідомили у Телеграм-каналі підрозділу та оприлюднили відповідне відео.

За інформацією українських військових, група бійців 225-го ОШП провела контратаку та вибила російських окупантів із займаних позицій. Після втрати позиції російські військові почали атакувати українських захисників за допомогою FPV-дрона, а згодом скинули з безпілотника гранату з невідомою отруйною речовиною.

Українські бійці встигли залишити бліндаж та переміститися на іншу позицію, що дозволило уникнути жертв.

У підрозділі зазначили, що факт застосування ймовірної хімічної речовини було зафіксовано. Усі наявні докази передали компетентним органам для долучення до матеріалів щодо воєнних злочинів РФ.

