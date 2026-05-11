Defense Tech

Федоров: в України вже є ракети, схожі за дальністю на німецькі Taurus

Водночас, міністр оборони наголосив, що Київ завжди відкритий до отримання більшої кількості засобів ураження. 

Міністр оборони Михайло Федоров зазначив, що Україна на сьогодні вже має ракети, дальність яких схожа на німецькі Taurus.

Про це він розповів на брифінгу із німецьким колегою Борисом Пісторіусом, передає "Інтерфакс-Україна".

Коментуючи актуальність поставок Україні крилатих ракет Taurus, Федоров сказав, що Київ завжди відкритий до отримання більшої кількості засобів ураження, але на сьогодні вже має ракети схожої дальності.

"Якщо говоримо про Taurus, то звичайно, що у нас зараз є вже ракети, які працюють на дистанції схожій і більше. Але ніколи не може бути мало таких засобів ураження", – сказав він. 

"Але насправді сьогодні ми вже отримуємо певну незалежність в цьому напрямку. Ми всі бачили удари по РФ на 1500 км. І тому Україна свою домашню роботу робить добре", – додав Федоров. 

  • У березні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що Німеччина наразі не планує поставки крилатих ракет Taurus в Україну і зазначив, що сьогодні сама Україна має в своїх арсеналах далекобійну зброю, частково виготовлену за допомогою Німеччини, що дозволяє ефективно захищатися.
Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
