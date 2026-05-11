Федоров: в України вже є ракети, схожі за дальністю на німецькі Taurus

Міністр оборони Михайло Федоров зазначив, що Україна на сьогодні вже має ракети, дальність яких схожа на німецькі Taurus.

Про це він розповів на брифінгу із німецьким колегою Борисом Пісторіусом, передає "Інтерфакс-Україна".

Коментуючи актуальність поставок Україні крилатих ракет Taurus, Федоров сказав, що Київ завжди відкритий до отримання більшої кількості засобів ураження, але на сьогодні вже має ракети схожої дальності.

"Якщо говоримо про Taurus, то звичайно, що у нас зараз є вже ракети, які працюють на дистанції схожій і більше. Але ніколи не може бути мало таких засобів ураження", – сказав він.

"Але насправді сьогодні ми вже отримуємо певну незалежність в цьому напрямку. Ми всі бачили удари по РФ на 1500 км. І тому Україна свою домашню роботу робить добре", – додав Федоров.