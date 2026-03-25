Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"

Канцлер Німеччини заявив, що Україна тепер має власну зброю великої дальності.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не бачить подальшої потреби в постачанні крилатих ракет "Таурус" з огляду на технологічний прогрес України. 

Про це повідомляє Stern.de, посилаючись на заяву Мерца в Бундестазі.

Україна тепер має власну зброю великої дальності, "яку вона сама створила" і "яка значно ефективніша, ніж відносно невелика кількість крилатих ракет "Таурус", яку ми могли б поставити", - йдеться в повідомленні.

Мерц додав, що Україна досягла набагато більшого прогресу в технологіях озброєння порівняно з початком війни. 

Канцлер Німеччини заявив, що Україна сьогодні озброєна краще, ніж будь-коли раніше. 

"Зброя є, але нам потрібно мобілізувати кошти для України, щоб ця зброя могла продовжуватися", - йдеться в повідомленні.

  • Уряд Німеччини спрощує експорт певних видів зброї до країн Перської затоки та України. Процедура дозволяє швидку доставку товарів повітряної та морської оборони.
Читайте також
