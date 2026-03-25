Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не бачить подальшої потреби в постачанні крилатих ракет "Таурус" з огляду на технологічний прогрес України.
Про це повідомляє Stern.de, посилаючись на заяву Мерца в Бундестазі.
Україна тепер має власну зброю великої дальності, "яку вона сама створила" і "яка значно ефективніша, ніж відносно невелика кількість крилатих ракет "Таурус", яку ми могли б поставити", - йдеться в повідомленні.
Мерц додав, що Україна досягла набагато більшого прогресу в технологіях озброєння порівняно з початком війни.
Канцлер Німеччини заявив, що Україна сьогодні озброєна краще, ніж будь-коли раніше.
"Зброя є, але нам потрібно мобілізувати кошти для України, щоб ця зброя могла продовжуватися", - йдеться в повідомленні.
- Уряд Німеччини спрощує експорт певних видів зброї до країн Перської затоки та України. Процедура дозволяє швидку доставку товарів повітряної та морської оборони.