Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"

Канцлер Німеччини заявив, що Україна тепер має власну зброю великої дальності.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не бачить подальшої потреби в постачанні крилатих ракет "Таурус" з огляду на технологічний прогрес України.

Про це повідомляє Stern.de, посилаючись на заяву Мерца в Бундестазі.

Україна тепер має власну зброю великої дальності, "яку вона сама створила" і "яка значно ефективніша, ніж відносно невелика кількість крилатих ракет "Таурус", яку ми могли б поставити", - йдеться в повідомленні.

Мерц додав, що Україна досягла набагато більшого прогресу в технологіях озброєння порівняно з початком війни.

Канцлер Німеччини заявив, що Україна сьогодні озброєна краще, ніж будь-коли раніше.

"Зброя є, але нам потрібно мобілізувати кошти для України, щоб ця зброя могла продовжуватися", - йдеться в повідомленні.