МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Зеленський про пропозицію Drone Deal: США були зацікавлені, але угоду ми з Трампом не підписали. Не знаю, чому
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
ГоловнаПолітика

Зеленський: переговорна команда доповіла про те, що реально звучало у Флориді

Глава держави доручив команді максимально активно працювати з партнерами далі, зокрема щодо можливих обмінів полоненими. Також президент доручив проінформувати європейських та канадійських партнерів щодо зустрічей у США.

Зеленський і переговорна команда, 24 березня 2026
Фото: Офіс президента

Вдень 24 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що детально обговорив підсумки зустрічей в Америці з переговорною командою. 

Він назвав показовим, що в час доповіді переговірників Росія запустила нову хвилю «шахедів» проти України. 

«Команда доповіла про те, що реально звучало у Флориді: акценти, можливості й труднощі. Найбільш важливо пропрацювати гарантії безпеки так, щоб вони дозволили наблизитись до закінчення війни. Саме в безпеці ключ до миру», – написав Зеленський. 

Він зазначив, що геополітична ситуація ускладнилась через війну проти Ірану, що додає впевненості Росії. Але, за словами президента, фундаментальні обставини не змінились: Росія продовжує цю війну і дестабілізацію у Європі, підтримує іранський режим розвідувальними даними і таким чином затягує війну в тому регіоні, а також готується до нових конфліктів найближчими роками. Глава держави наголосив, що цю загрозу постійної війни в різних географіях треба зупиняти. 

«І це можуть зробити тільки всі разом: Америка, Європа, інші глобальні субʼєкти. Потрібні зустрічі на рівні лідерів, щоб справді все вирішити. Доручив команді максимально активно працювати з партнерами далі, щоб дипломатія була змістовною і щоб вирішувалися, зокрема, гуманітарні питання, такі як обміни військовополоненими. Доручив також проінформувати європейських та канадійських партнерів щодо зустрічей у Флориді», – написав президент.

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies