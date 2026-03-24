Зеленський: переговорна команда доповіла про те, що реально звучало у Флориді

Вдень 24 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що детально обговорив підсумки зустрічей в Америці з переговорною командою.

Він назвав показовим, що в час доповіді переговірників Росія запустила нову хвилю «шахедів» проти України.

«Команда доповіла про те, що реально звучало у Флориді: акценти, можливості й труднощі. Найбільш важливо пропрацювати гарантії безпеки так, щоб вони дозволили наблизитись до закінчення війни. Саме в безпеці ключ до миру», – написав Зеленський.

Він зазначив, що геополітична ситуація ускладнилась через війну проти Ірану, що додає впевненості Росії. Але, за словами президента, фундаментальні обставини не змінились: Росія продовжує цю війну і дестабілізацію у Європі, підтримує іранський режим розвідувальними даними і таким чином затягує війну в тому регіоні, а також готується до нових конфліктів найближчими роками. Глава держави наголосив, що цю загрозу постійної війни в різних географіях треба зупиняти.

«І це можуть зробити тільки всі разом: Америка, Європа, інші глобальні субʼєкти. Потрібні зустрічі на рівні лідерів, щоб справді все вирішити. Доручив команді максимально активно працювати з партнерами далі, щоб дипломатія була змістовною і щоб вирішувалися, зокрема, гуманітарні питання, такі як обміни військовополоненими. Доручив також проінформувати європейських та канадійських партнерів щодо зустрічей у Флориді», – написав президент.