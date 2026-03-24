Сьогодні, 24 березня, російська армія атакувала Дніпро. Через це у місті пошкоджена багатоповерхівка, там спалахнула пожежа. За оновленими даними, поранені дев'ятеро людей. П'ятеро госпіталізовані.
Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Ганжа. Згодом він додав, що росіяни поцілили по житловому кварталу.
"Серед постраждалих півторарічний хлопчик. Дитина госпіталізована. Стан хлопчика медики оцінюють як середньої тяжкості", – йдеться в повідомленні голови ОВА.
Через російський удар у багатоповерхівці пошкоджені стіни, балкони, вікна, технічний поверх. На двох верхніх поверхах виникли пожежі.
На місці працюють усі служби.
"Ворог атакував Дніпро. Пошкоджений 14-поверховий будинок", – написав Ганжа раніше.
