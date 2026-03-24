Окупанти за добу 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини

З лінії фронту евакуйовано 496 людей, у тому числі 31 дитину.

Загалом за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Святогірську зруйновано приватний будинок. У Миколаївці пошкоджено 5 багатоповерхівок, приватний будинок, лінію електропередач і газогін, знищено автівку. У Малотаранівці Краматорської громади пошкоджено 16 приватних будинків. В Олександрівці пошкоджено господарчу будівлю. У Дружківці пошкоджено автомобіль.

Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.

Інформація про постраждалих за добу не надходила.