Ворог за добу поранив 5 мешканців Сумщини

Протягом доби, з ранку 23 березня до ранку 24 березня 2026 року, російські війська здійснили понад 80 обстрілів по 28 населених пунктах у 17 територіальних громадах області. Про це повідомила Сумська ОВА.
Внаслідок російських обстрілів території області за добу є постраждалі серед мирних жителів:
- У Глухівській громаді внаслідок влучання ворожого дрона постраждала дитина – дівчинка 5 років (гостра реакція на стрес).
- У Тростянецькій громаді внаслідок удару БпЛА травмований 59-річний чоловік.
- У Сумській громаді через влучання БпЛА в автомобіль постраждали 13-річний хлопчик та його батько – 45-річний чоловік. Крім того, через влучання ворожого дрона в маршрутку постраждав водій – 65-річний чоловік.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Під ударами ворога були населені пункти таких громад:
- Сумська
- Миколаївська сільська
- Миколаївська селищна
- Миропільська
- Хотінська
- Краснопільська
- Білопільська
- Глухівська
- Есманьська
- Шалигинська
- Хутір-Михайлівська
- Шосткинська
- Ямпільська
- Новослобідська
- Великописарівська
- Тростянецька
- Охтирська.
Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Глухівській громаді пошкоджено приватні будинки, багатоквартирний будинок, приміщення закладу освіти та адміністративне приміщення;
- у Тростянецькій громаді пошкоджено приміщення закладу охорони здоров’я, закладу освіти, магазину, нежитлові приміщення;
- у Сумській громаді знищено приватний легковий автомобіль, пошкоджено приватний житловий будинок, об’єкт цивільної інфраструктури, автомобілі;
- у Миколаївській селищній громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
- у Білопільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
- в Есманьській громаді зруйновано приватні житлові будинки;
- у Шосткинській громаді пошкоджено житлові будинки, нежитлові приміщення.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 4 людей.
За добу повітряна тривога в області тривала 20 годин 59 хвилин.
- Росіяни вранці атакували маршрутку на Сумщині, постраждав водій. На момент удару пасажирів у транспорті не було.