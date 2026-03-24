Ворог за добу поранив 5 мешканців Сумщини

Протягом доби, з ранку 23 березня до ранку 24 березня 2026 року, російські війська здійснили понад 80 обстрілів по 28 населених пунктах у 17 територіальних громадах області. Про це повідомила Сумська ОВА.

Внаслідок російських обстрілів території області за добу є постраждалі серед мирних жителів:

У Глухівській громаді внаслідок влучання ворожого дрона постраждала дитина – дівчинка 5 років (гостра реакція на стрес).

У Тростянецькій громаді внаслідок удару БпЛА травмований 59-річний чоловік.

У Сумській громаді через влучання БпЛА в автомобіль постраждали 13-річний хлопчик та його батько – 45-річний чоловік. Крім того, через влучання ворожого дрона в маршрутку постраждав водій – 65-річний чоловік.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

Сумська

Миколаївська сільська

Миколаївська селищна

Миропільська

Хотінська

Краснопільська

Білопільська

Глухівська

Есманьська

Шалигинська

Хутір-Михайлівська

Шосткинська

Ямпільська

Новослобідська

Великописарівська

Тростянецька

Охтирська.

Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Глухівській громаді пошкоджено приватні будинки, багатоквартирний будинок, приміщення закладу освіти та адміністративне приміщення;

у Тростянецькій громаді пошкоджено приміщення закладу охорони здоров’я, закладу освіти, магазину, нежитлові приміщення;

у Сумській громаді знищено приватний легковий автомобіль, пошкоджено приватний житловий будинок, об’єкт цивільної інфраструктури, автомобілі;

у Миколаївській селищній громаді пошкоджено приватний житловий будинок;

у Білопільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;

в Есманьській громаді зруйновано приватні житлові будинки;

у Шосткинській громаді пошкоджено житлові будинки, нежитлові приміщення.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 4 людей.

За добу повітряна тривога в області тривала 20 годин 59 хвилин.