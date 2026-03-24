Ворог за добу поранив 5 мешканців Сумщини

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Протягом доби, з ранку 23 березня до ранку 24 березня 2026 року, російські війська здійснили понад 80 обстрілів по 28 населених пунктах у 17 територіальних громадах області. Про це повідомила Сумська ОВА. 

Внаслідок російських обстрілів території області за добу є постраждалі серед мирних жителів:

  • У Глухівській громаді внаслідок влучання ворожого дрона постраждала дитина – дівчинка 5 років (гостра реакція на стрес).
  • У Тростянецькій громаді внаслідок удару БпЛА травмований 59-річний чоловік.
  • У Сумській громаді через влучання БпЛА в автомобіль постраждали 13-річний хлопчик та його батько – 45-річний чоловік. Крім того, через влучання ворожого дрона в маршрутку постраждав водій – 65-річний чоловік.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

  • Сумська
  • Миколаївська сільська
  • Миколаївська селищна
  • Миропільська
  • Хотінська
  • Краснопільська
  • Білопільська
  • Глухівська
  • Есманьська
  • Шалигинська
  • Хутір-Михайлівська
  • Шосткинська
  • Ямпільська
  • Новослобідська
  • Великописарівська
  • Тростянецька
  • Охтирська.

Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Глухівській громаді пошкоджено приватні будинки, багатоквартирний будинок, приміщення закладу освіти та адміністративне приміщення;
  • у Тростянецькій громаді пошкоджено приміщення закладу охорони здоров’я, закладу освіти, магазину, нежитлові приміщення;
  • у Сумській громаді знищено приватний легковий автомобіль, пошкоджено приватний житловий будинок, об’єкт цивільної інфраструктури, автомобілі;
  • у Миколаївській селищній громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
  • у Білопільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
  • в Есманьській громаді зруйновано приватні житлові будинки;
  • у Шосткинській громаді пошкоджено житлові будинки, нежитлові приміщення.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 4 людей.

За добу повітряна тривога в області тривала 20 годин 59 хвилин.

