На Харківщині унаслідок російських ударів загинув чоловік. Постраждали троє людей

Внаслідок обстрілів на Харківщині упродовж доби одна людина загинула, троє людей постраждали. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 14 населених пунктів області.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Синєгубов.

У сел. Слатине Дергачівської громади загинув 60-річний чоловік, зазнали гострої реакції на стрес два 43-річні чоловіки. У с. Рясне Золочівської громади зазнала гострої реакції на стрес 30-річна жінка.

Ворог атакував БпЛА Немишлянський район Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:

7 КАБ;

4 БпЛА типу «Герань-2»;

6 БпЛА типу "Молнія";

6 fpv-дронів;

10 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харкові пошкоджено дорожнє покриття;

у Богодухівському районі пошкоджено 2 приватні будинки, автомобіль (сел. Золочів);

у Куп’янському районі пошкоджено автомобіль екстреної медичної допомоги (с. Плоске);

в Ізюмському районі пошкоджено 20 приватних будинків (с. Оскіл), приватний будинок, 2 господарчі споруди (м. Ізюм), приватний будинок, господарчу споруду (с. Липчанівка), будівлю сільськогосподарського підприємства (с. Бугаївка);

у Харківському районі пошкоджено магазин (м. Дергачі), 2 приватні будинки, 2 автомобілі, гараж, господарчу споруду (с. Котляри), електропотяг (сел. Слатине);

у Чугуївському районі пошкоджено дах будинку (с. Хотімля), електромережі (с. Кирилівка).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 204 людини. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 20 247 людей.