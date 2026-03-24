Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Зеленський про пропозицію Drone Deal: США були зацікавлені, але угоду ми з Трампом не підписали. Не знаю, чому
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Суспільство / Війна

На Харківщині унаслідок російських ударів загинув чоловік. Постраждали троє людей

Ворог атакував 15 населених пунктів області. 

Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Внаслідок обстрілів на Харківщині упродовж доби одна людина загинула, троє людей постраждали. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 14 населених пунктів області.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Синєгубов. 

У сел. Слатине Дергачівської громади загинув 60-річний чоловік, зазнали гострої реакції на стрес два 43-річні чоловіки. У с. Рясне Золочівської громади зазнала гострої реакції на стрес 30-річна жінка. 

Ворог атакував БпЛА Немишлянський район Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 7 КАБ;
  • 4 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 6 БпЛА типу "Молнія";
  • 6 fpv-дронів;
  • 10 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Харкові пошкоджено дорожнє покриття;
  • у Богодухівському районі пошкоджено 2 приватні будинки, автомобіль (сел. Золочів);
  • у Куп’янському районі пошкоджено автомобіль екстреної медичної допомоги (с. Плоске);
  • в Ізюмському районі пошкоджено 20 приватних будинків (с. Оскіл), приватний будинок, 2 господарчі споруди (м. Ізюм), приватний будинок, господарчу споруду (с. Липчанівка), будівлю сільськогосподарського підприємства (с. Бугаївка);
  • у Харківському районі пошкоджено магазин (м. Дергачі), 2 приватні будинки, 2 автомобілі, гараж, господарчу споруду (с. Котляри), електропотяг (сел. Слатине);
  • у Чугуївському районі пошкоджено дах будинку (с. Хотімля), електромережі (с. Кирилівка).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 204 людини. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 20 247 людей.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies