На Харківщині унаслідок російських ударів загинув чоловік. Постраждали троє людей

Внаслідок обстрілів на Харківщині упродовж доби одна людина загинула, троє людей постраждали. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 14 населених пунктів області.
Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Синєгубов.
У сел. Слатине Дергачівської громади загинув 60-річний чоловік, зазнали гострої реакції на стрес два 43-річні чоловіки. У с. Рясне Золочівської громади зазнала гострої реакції на стрес 30-річна жінка.
Ворог атакував БпЛА Немишлянський район Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 7 КАБ;
- 4 БпЛА типу «Герань-2»;
- 6 БпЛА типу "Молнія";
- 6 fpv-дронів;
- 10 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Харкові пошкоджено дорожнє покриття;
- у Богодухівському районі пошкоджено 2 приватні будинки, автомобіль (сел. Золочів);
- у Куп’янському районі пошкоджено автомобіль екстреної медичної допомоги (с. Плоске);
- в Ізюмському районі пошкоджено 20 приватних будинків (с. Оскіл), приватний будинок, 2 господарчі споруди (м. Ізюм), приватний будинок, господарчу споруду (с. Липчанівка), будівлю сільськогосподарського підприємства (с. Бугаївка);
- у Харківському районі пошкоджено магазин (м. Дергачі), 2 приватні будинки, 2 автомобілі, гараж, господарчу споруду (с. Котляри), електропотяг (сел. Слатине);
- у Чугуївському районі пошкоджено дах будинку (с. Хотімля), електромережі (с. Кирилівка).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 204 людини. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 20 247 людей.