Окупанти поранили вісьмох мешканців Херсонщини

Упродовж доби російська армія атакувала 39 населених пунктів Херсонщини. Поранені восьмеро людей.

Про це написав начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Степанівка, Зеленівка, Приозерне, Інженерне, Комишани, Висунці, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Ромашкове, Янтарне, Дніпровське, Кізомис, Велетенське, Новодмитрівка, Розлив, Томина Балка, Микільське, Новотягинка, Токарівка, Іванівка, Інгулець, Берислав, Нововоронцовка, Дудчани, Томарине, Золота Балка, Шевченківка, Осокорівка, Новорайськ, Хрещенівка, Зміївка, Львове, Тягинка, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 26 приватних будинків.

Також окупанти понівечили адмінбудівлю, офісні приміщення, господарчі споруди, сільгосптехніку, приватні гаражі та автомобілі.

«Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 4 людини. Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – написав Прокудін.