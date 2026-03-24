Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Зеленський про пропозицію Drone Deal: США були зацікавлені, але угоду ми з Трампом не підписали. Не знаю, чому
Зеленський про пропозицію Drone Deal: США були зацікавлені, але угоду ми з Трампом не підписали. Не знаю, чому
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти поранили вісьмох мешканців Херсонщини

Ворог атакував 39 населених пунктів області. 

Окупанти поранили вісьмох мешканців Херсонщини
Наслідки обстрілів Херсонщини
Фото: Вікіпедія

Упродовж доби російська армія атакувала 39 населених пунктів Херсонщини. Поранені восьмеро людей. 

Про це написав начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Степанівка, Зеленівка, Приозерне, Інженерне, Комишани, Висунці, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Ромашкове, Янтарне, Дніпровське, Кізомис, Велетенське, Новодмитрівка, Розлив, Томина Балка, Микільське, Новотягинка, Токарівка, Іванівка, Інгулець, Берислав, Нововоронцовка, Дудчани, Томарине, Золота Балка, Шевченківка, Осокорівка, Новорайськ, Хрещенівка, Зміївка, Львове, Тягинка, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 26 приватних будинків.

Також окупанти понівечили адмінбудівлю, офісні приміщення, господарчі споруди, сільгосптехніку, приватні гаражі та автомобілі.

«Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 4 людини. Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – написав Прокудін. 

Читайте також
