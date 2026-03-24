Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
ГоловнаСуспільствоВійна

Молдова висловила готовність приєднатися до "коаліції охочих"

Президентка Мая Санду запевнила, що цей крок не суперечить конституції країни.

Молдова висловила готовність приєднатися до "коаліції охочих"
Президентка Молдови Мая Санду
Фото: EPA/UPG

Молдова готова приєднатися до "коаліції охочих" для допомоги Україні і запропонувати участь своїх саперів у післявоєнному розмінуванні території нашої держави.

Як пише NewsMaker, про згоду республіки стати частиною неформального об'єднання понад 30 держав, які надають військову та матеріально-технічну допомогу Україні, заявила після засідання Національної ради безпеки президентка Молдови Мая Санду.

Глава держави зазначила, що Молдова вже надає Україні підтримку, проводячи навчання саперів. Ці та інші кроки, які країна може здійснити в межах "коаліції охочих", на переконання Санду, не порушують конституцію Молдови в частині про нейтралітет.

Президентка стверджує, що приєднання Молдови до "коаліції охочих" має відбутися після згоди інших держав-учасниць об'єднання. Вона очікує, що це станеться упродовж кількох тижнів або близько 2 місяців.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies