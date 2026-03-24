Молдова висловила готовність приєднатися до "коаліції охочих"

Президентка Мая Санду запевнила, що цей крок не суперечить конституції країни.

Молдова готова приєднатися до "коаліції охочих" для допомоги Україні і запропонувати участь своїх саперів у післявоєнному розмінуванні території нашої держави.

Як пише NewsMaker, про згоду республіки стати частиною неформального об'єднання понад 30 держав, які надають військову та матеріально-технічну допомогу Україні, заявила після засідання Національної ради безпеки президентка Молдови Мая Санду.

Глава держави зазначила, що Молдова вже надає Україні підтримку, проводячи навчання саперів. Ці та інші кроки, які країна може здійснити в межах "коаліції охочих", на переконання Санду, не порушують конституцію Молдови в частині про нейтралітет.

Президентка стверджує, що приєднання Молдови до "коаліції охочих" має відбутися після згоди інших держав-учасниць об'єднання. Вона очікує, що це станеться упродовж кількох тижнів або близько 2 місяців.