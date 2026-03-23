В Повітряних Силах зафіксували зліт стратегічної авіації росіян

В Повітряних Силах зафіксували зліт стратегічної авіації РФ.
Відповідне повідомлення опублікували в Telegram Повітряних Сил ЗС України.
Можливе застосування крилатих ракет.
Також фіксується загроза атаки ударними дронами. Станом на 23.45 в повітряний простір України входить багато груп ворожих безпілотників.
В Повітряних Силах закликали не ігнорувати тривогу!
- Незадовго до цього Володимир Зеленський заявив, що росіяни можуть готувати масований удар і повідомив, що вже були відповідні розпорядження для сил ППО. Президент також закликав реагувати на сигнали тривоги.