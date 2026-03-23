Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Самотність Патріарха. Як і чим запам'ятається Філарет Денисенко
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували безпілотниками місто Суми, виникли пожежі

У Ковпаківському районі через вибух БпЛА сталася пожежа.

Росіяни атакували безпілотниками місто Суми, виникли пожежі
наслідки удару РФ по Сумах
Фото: Артем Кобзар

Російські окупанти атакували Ковпаківський район міста Суми. Унаслідок вибуху ворожого безпілотника сталася пожежа.

Про це повідомляє в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар.

"Близько 18:10 зафіксовано влучання БпЛА типу "Молнія" у Ковпаківському районі міста. Внаслідок удару сталося загоряння безпілотника", – ідеться у повідомленні. 

Пізніше, о 18:55 ворог завдав повторного удару БпЛА типу "Молнія" по автомобілю в одному зі старостатів.

Інформація щодо наслідків атак уточнюється.

  • Унаслідок обстрілів росіянами Сумської області постраждали четверо осіб. Окупанти 80 разів обстріляли 31 населений пункт у 17 громадах області. 
Читайте також
