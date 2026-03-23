Росіяни атакували безпілотниками місто Суми, виникли пожежі

Російські окупанти атакували Ковпаківський район міста Суми. Унаслідок вибуху ворожого безпілотника сталася пожежа.
Про це повідомляє в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар.
"Близько 18:10 зафіксовано влучання БпЛА типу "Молнія" у Ковпаківському районі міста. Внаслідок удару сталося загоряння безпілотника", – ідеться у повідомленні.
Пізніше, о 18:55 ворог завдав повторного удару БпЛА типу "Молнія" по автомобілю в одному зі старостатів.
Інформація щодо наслідків атак уточнюється.
- Унаслідок обстрілів росіянами Сумської області постраждали четверо осіб. Окупанти 80 разів обстріляли 31 населений пункт у 17 громадах області.