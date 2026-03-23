У Херсоні ворожий дрон атакував цивільного, який їхав по вулиці на велосипеді.

П’ятеро людей постраждали на Херсонщині унаслідок російських обстрілів. Ворог атакував дронами та бив з артилерії.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.

За даними слідства, упродовж 23 березня російські військові атакували населені пункти Херсонщини артилерією та дронами різного типу. Унаслідок обстрілів постраждали п’ятеро цивільних.

Від ранку ворог кілька разів застосовував артилерію для обстрілів Білозерки та Комишан. Внаслідок чого загалом постраждало четверо цивільних.

Ще одна людина отримала травми у Херсоні – ворог спрямував FPV-дрон у чоловіка, коли той рухався вулицею на велосипеді.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, офісні приміщення та господарські приміщення, навчальний заклад, гаражі та автотранспорт.

Прокурори та слідчі поліції вживають усіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.