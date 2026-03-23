Київ із 24 березня завершує опалювальний сезон

У вівторок, 24 березня, у Києві завершують опалювальний сезон. Відповідне рішення прийняла міська рада, зважаючи на погодні умови та прогнозне потепління, а також - необхідність раціонального використання енергоносіїв.

Про це повідомляє Офіційний портал Києва.

Наразі відповідне розпорядження підписала Київська міська держадміністрація.

"Виважене та своєчасне рішення про завершення опалювального сезону впливає і на те, щоб кияни не сплачували зайве за послугу опалення в умовах потепління", - йдеться в повідомленні.

У КМДА також зазначили, що відключення житлових будинків розпочнеться вже з вівторка, а заклади соціальної сфери – лікарні, пологові будинки, школи, дитячі садки тощо – відключатимуть за індивідуальними заявками керівників закладів.

Як повідомлялося, в Києві опалювальний сезон 2025/2026 року офіційно стартував 3 жовтня для закладів соціальної сфери. Житлові будинки почали підключати в кінці жовтня.