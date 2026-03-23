У Києві вилучили понад тонну кратома і затримали організатора схеми збуту

Минулого тижня у столиці проведено обшуки, вилучено наркотичні речовини, обладнання та чорнові записи. Загалом у межах спецоперації проведено понад 60 обшуків у кількох областях.

У Києві затримали організатора міжрегіонального каналу збуту кратома і вилучили понад тонну небезпечної речовини. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури викрито та припинено діяльність міжрегіонального каналу постачання наркотичних засобів. У Києві під час обшуків вилучено понад 1 тонну кратому (1050 кг) орієнтовною вартістю понад 9,5 млн грн.

Це продовження розслідування, у межах якого в лютому 2026 року викрито групу з 8 осіб, що збувала наркотичні та психотропні речовини під виглядом легальної продукції. Через магазини у кількох регіонах реалізовували вейпи та рідини для куріння з вмістом, зокрема, екстракту канабісу.

У ході слідства встановлено канал постачання: кратом надходив із Києва, де організатор забезпечував закупівлю, зберігання, фасування та відправку товару, зокремапоштою.

Організатора затримано відповідно до статті 208 КПК України. Йому інкримінують ч. 3 ст. 307 КК України. Суд обрав тримання під вартою із правом застави 998 тис. грн. Прокурори готують апеляцію на це рішення.

Тривають слідчі дії для встановлення інших причетних осіб.

  • Кратом – це тропічне вічнозелене дерево родини маренових, родом з Південно-Східної Азії, листя якого містить психоактивні речовини (мітрагінін), що діють як стимулятори в низьких дозах і як седативні засоби у високих. Генетично він споріднений з кавою, проте викликає залежність і має серйозні побічні ефекти, через що заборонений або обмежений у багатьох країнах.

