Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу у Приморську та НПЗ у Башкорстані

Вчора та у ніч на 23 березня Сили оборони України завдали уражень по важливих об’єктах паливно-енергетичної інфраструктури РФ, зокрема по нафтовому терміналу у Ленінградській області та НПЗ у Башкорстані.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу.

Уражено нафтовий термінал "Транснефть – порт Приморськ", що знаходиться у Приморську Ленінградської області Росії. За попередньою інформацією, уражено як резервуарний парк, так і нафтоналивну інфраструктуру. Підтверджується пожежа на території об’єкта.

У Генштабі нагадують, що через порт "Приморськ" щорічно проходить близько 60 млн тонн нафти. Кошти від продажу нафти країна-агресор направляє на продовження війни проти України та забезпечення російської окупаційної армії.

Також уражено нафтопереробний завод "Башнефть-Уфанефтехим" в Уфі, республіка Башкортостан. Там підтверджується пожежа на території підприємства.

Нафтопереробний завод "Башнефть-Уфанефтехим" є важливою ланкою постачання пального для російських збройних сил. Його потужність з первинної переробки нафти становить близько 6–8 млн тонн на рік.

НПЗ розташований на значній відстані від державного кордону України – близько 1400 км.

Ці об’єкти забезпечують переробку нафти, зберігання та транспортування пально-мастильних матеріалів, що використовуються для потреб окупаційної армії.

Масштаби завданих збитків уточнюються.

«Сили оборони України продовжать уражати важливі об’єкти противника до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України», – зазначили у Генштабі.