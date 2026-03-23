Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу у Приморську та НПЗ у Башкорстані

Фото: Генштаб

Вчора та у ніч на 23 березня Сили оборони України завдали уражень по важливих об’єктах паливно-енергетичної інфраструктури РФ, зокрема по нафтовому терміналу у Ленінградській області та НПЗ у Башкорстані. 

Про це йдеться у повідомленні Генштабу. 

Уражено нафтовий термінал "Транснефть – порт Приморськ", що знаходиться у Приморську Ленінградської області Росії. За попередньою інформацією, уражено як резервуарний парк, так і нафтоналивну інфраструктуру. Підтверджується пожежа на території об’єкта. 

У Генштабі нагадують, що через порт "Приморськ" щорічно проходить близько 60 млн тонн нафти. Кошти від продажу нафти країна-агресор направляє на продовження війни проти України та забезпечення російської окупаційної армії.

Також уражено нафтопереробний завод "Башнефть-Уфанефтехим" в Уфі, республіка Башкортостан. Там підтверджується пожежа на території підприємства.

Нафтопереробний завод "Башнефть-Уфанефтехим" є важливою ланкою постачання пального для російських збройних сил. Його потужність з первинної переробки нафти становить близько 6–8 млн тонн на рік.

НПЗ розташований на значній відстані від державного кордону України –  близько 1400 км.

Ці об’єкти забезпечують переробку нафти, зберігання та транспортування пально-мастильних матеріалів, що використовуються для потреб окупаційної армії.

Масштаби завданих збитків уточнюються.

«Сили оборони України продовжать уражати важливі об’єкти противника до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України», – зазначили у Генштабі. 

Читайте також
