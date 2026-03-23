Померла 16-річна дівчина, яка у січні впала в яму з окропом у Києві

Померла 16-річна дівчина, яка на початку січня впала в яму з окропом у Голосіївському районі Києва.

Про це повідомила речниця Головного управління Нацполіції Києва Анна Страшок, пише Суспільне.

“Дівчина померла в ніч на 21 березня, досудове розслідування наразі триває”, – сказала Страшок.

2 січня внаслідок прориву теплопровідної труби системи централізованого опалення на проспекті Валерія Лобановського постраждали дві неповнолітні дівчини та жінка. 16-річна дівчина впала у яму з гарячою водою та отримала опіки з ураженням близько 73% тіла.

Мама постраждалої розповідала, що КМДА не зв'язалася з родиною після цього інциденту, повідомляють Новини.LIVE.

Постраждалу киянку доправили до лікарні в Кельн, а усі витрати на лікування взяла на себе Німеччина. Довгий час дівчинка перебувала в комі у важкому стані.

Відомо, що їй зробили дев'ять операцій та пересадили 25% шкіри. Лікарі намагалися зробити все можливе, але стан залишався важким.