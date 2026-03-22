На мосту Патона у Києві сталося пошкодження тепломережі, без опалення залишилися жителі двох мікрорайонів

У Києві через пошкодження тепломережі на мосту Патона, без теплопостачання залишилися два мікрорайони столиці.

Про це повідомляє КМДА у Telegram.

"Фахівці "Київтеплоенерго" локалізували пошкодження тепломережі на мосту Патона та розпочинають ремонтні роботи. Сьогодні о 7:30 виявили витік теплоносія, через що утворилася пара", – зазначається у повідомленні.

У КМДА зазначають, що через особливість прокладання мережі безпосередньо під мостовою конструкцією роботи виконуватимуть верхолази.

На час ремонту тимчасово призупинили теплопостачання для житлових будинків у мікрорайонах Русанівка та Березняки. Подачу тепла відновлять одразу після завершення робіт.