Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Свириденко: Упродовж 30 днів КМДА має сформувати перелік будинків, які обладнають засобами резервного живлення

Уряд допоможе Києву підготувати житловий фонд до наступної зими. 

Уряд допоможе Києву підготувати житловий фонд до наступної зими: житлові багатоповерхівки столиці в межах експериментального проєкту будуть обладнані засобами резервного живлення.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко в Telegram.

"Житлові багатоповерхівки столиці в рамках експериментального проєкту будуть обладнані засобами резервного живлення. Відповідну постанову ухвалили сьогодні на виїзному засіданні Уряду. Держава профінансує закупівлю та встановлення акумуляторів, інверторів і генераторів для забезпечення роботи ліфтів та інженерних систем, а також освітлення місць загального користування", - зазначила вона.

Свириденко пояснила, що обладнання закуплять коштом держави, а на стороні мешканців залишиться експлуатація: закупівля палива, технічне обслуговування та ремонт.

"Участь у проєкті є добровільною — рішення ухвалюють співвласники багатоквартирних будинків", - наголосила прем'єр-міністерка.

Вона також повідомила, що КМДА впродовж 30 днів має сформувати перелік будинків, які відповідають критеріям програми, і визначити потребу у фінансуванні. Після цього уряд прийме окреме рішення про виділення коштів.

Свириденко наголосила, що програма для Києва реалізовуватиметься як пілотний проєкт. Уряд вивчатиме на її приклажі доцільність і можливості розширення на інші міста.

﻿
