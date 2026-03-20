Свириденко: Упродовж 30 днів КМДА має сформувати перелік будинків, які обладнають засобами резервного живлення

Уряд допоможе Києву підготувати житловий фонд до наступної зими: житлові багатоповерхівки столиці в межах експериментального проєкту будуть обладнані засобами резервного живлення.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко в Telegram.

"Житлові багатоповерхівки столиці в рамках експериментального проєкту будуть обладнані засобами резервного живлення. Відповідну постанову ухвалили сьогодні на виїзному засіданні Уряду. Держава профінансує закупівлю та встановлення акумуляторів, інверторів і генераторів для забезпечення роботи ліфтів та інженерних систем, а також освітлення місць загального користування", - зазначила вона.

Свириденко пояснила, що обладнання закуплять коштом держави, а на стороні мешканців залишиться експлуатація: закупівля палива, технічне обслуговування та ремонт.

"Участь у проєкті є добровільною — рішення ухвалюють співвласники багатоквартирних будинків", - наголосила прем'єр-міністерка.

Вона також повідомила, що КМДА впродовж 30 днів має сформувати перелік будинків, які відповідають критеріям програми, і визначити потребу у фінансуванні. Після цього уряд прийме окреме рішення про виділення коштів.

Свириденко наголосила, що програма для Києва реалізовуватиметься як пілотний проєкт. Уряд вивчатиме на її приклажі доцільність і можливості розширення на інші міста.

Раніше Свириденко повідомила, що Київ представив План стійкості на засіданні Координаційного центру. Загальний його бюджет - 61,6 млрд грн, з яких власні кошти міста становлять лише 10,6 млрд грн, тож потреба в додатковому фінансуванні - 51 млрд грн.

