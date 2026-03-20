Свириденко: Упродовж 30 днів КМДА має сформувати перелік будинків, які обладнають засобами резервного живлення

Уряд допоможе Києву підготувати житловий фонд до наступної зими: житлові багатоповерхівки столиці в межах експериментального проєкту будуть обладнані засобами резервного живлення.
Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко в Telegram.
"Житлові багатоповерхівки столиці в рамках експериментального проєкту будуть обладнані засобами резервного живлення. Відповідну постанову ухвалили сьогодні на виїзному засіданні Уряду. Держава профінансує закупівлю та встановлення акумуляторів, інверторів і генераторів для забезпечення роботи ліфтів та інженерних систем, а також освітлення місць загального користування", - зазначила вона.
Свириденко пояснила, що обладнання закуплять коштом держави, а на стороні мешканців залишиться експлуатація: закупівля палива, технічне обслуговування та ремонт.
"Участь у проєкті є добровільною — рішення ухвалюють співвласники багатоквартирних будинків", - наголосила прем'єр-міністерка.
Вона також повідомила, що КМДА впродовж 30 днів має сформувати перелік будинків, які відповідають критеріям програми, і визначити потребу у фінансуванні. Після цього уряд прийме окреме рішення про виділення коштів.
Свириденко наголосила, що програма для Києва реалізовуватиметься як пілотний проєкт. Уряд вивчатиме на її приклажі доцільність і можливості розширення на інші міста.
- Раніше Свириденко повідомила, що Київ представив План стійкості на засіданні Координаційного центру. Загальний його бюджет - 61,6 млрд грн, з яких власні кошти міста становлять лише 10,6 млрд грн, тож потреба в додатковому фінансуванні - 51 млрд грн.
Контекст
- 3 березня президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО, на якому затвердили плани стійкості для всіх областей та обласних центрів, крім Києва. Зеленський повідомив, що столиці дали додатковий тиждень для оновлення та захисту плану підготовки до наступного опалювального сезону.
- Міський голова Віталій Кличко зауважив, що комплексний план стійкості, який представили на засіданні РНБО, потребує участі і допомоги держави. Пропозиції до плану вчасно подали Мінрозвитку громад та територій, а до його розробки залучали експертів енергетичної галузі. В.о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв також оприлюднив відкриту частину енергоплану стійкості столиці.
- 5 березня Зеленський заявив, що Київ досі не подав план стійкості на наступний опалювальний сезон для затвердження урядом.
- 10 березня Київрада прийняла план енергостійкості, який передбачає три варіанти кошторису видатків.