Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Йокодзуна зачекає: Явгусишин перервав програшну серію. Але для історичного підвищення цього не досить
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Європейські авіаперевізники попередили про підняття цін на квитки через війну з Іраном

Вартість авіаційного палива за останні тижні стрімко зросла.

British Airways
Фото: EPA/UPG

Паливна криза, спричинена війною на Близькому Сході, позначиться на вартості авіаперевезень у Європі. Найбільші авіакомпанії Старого Світу попередили, що в перспективі будуть змушені підняти ціни на квитки.

Як пише The Guardian, авіаційний керосин наразі на 94% дорожчий за середньорічне значення. Поки що перевізники компенсовують такий стрибок цін з власної кишені, але упродовж кількох місяців ці витрати перейдуть на споживачів.

Через закриття великих близькосхідних пересадкових хабів європейським компаніям доводиться відкривати нові далекомагістральні маршрути в Азію та Латинську Америку. Перевагу надають тим напрямкам, які не потребують польотів завантаженим нині коридором між закритими повітряними просторами України та Ірану. 

Авіакомпанії також звернулися до ЄС з проханням відтермінувати перехід на нові стандарти авіаційного палива зі збільшеною "зеленою" частиною, адже синтетичний компонент eSAF зараз практично недоступний для перевізників. 

