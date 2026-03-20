Європейські авіаперевізники попередили про підняття цін на квитки через війну з Іраном

Паливна криза, спричинена війною на Близькому Сході, позначиться на вартості авіаперевезень у Європі. Найбільші авіакомпанії Старого Світу попередили, що в перспективі будуть змушені підняти ціни на квитки.

Як пише The Guardian, авіаційний керосин наразі на 94% дорожчий за середньорічне значення. Поки що перевізники компенсовують такий стрибок цін з власної кишені, але упродовж кількох місяців ці витрати перейдуть на споживачів.

Через закриття великих близькосхідних пересадкових хабів європейським компаніям доводиться відкривати нові далекомагістральні маршрути в Азію та Латинську Америку. Перевагу надають тим напрямкам, які не потребують польотів завантаженим нині коридором між закритими повітряними просторами України та Ірану.

Авіакомпанії також звернулися до ЄС з проханням відтермінувати перехід на нові стандарти авіаційного палива зі збільшеною "зеленою" частиною, адже синтетичний компонент eSAF зараз практично недоступний для перевізників.