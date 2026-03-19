Свириденко: загальна вартість планів стійкості для регіонів та Києва становить майже 278 млрд

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденка заявила, що загальна вартість планів стійкості разом із потребами Києва становить майже 278 млрд грн.

«Провела робочу нараду з керівниками закордонних дипломатичних установ України щодо кроків Уряду задля забезпечення енергетичної стійкості України та основних напрямів планів енергетичної стійкості регіонів України», – написала вона у телеграмі.

Прем’єрка наголосила, що потрібно вжити невідкладних кроків для підготовки до чергового опалювального сезону в умовах російських атак на критичну інфраструктуру, і залучення міжнародних партнерів є ключовим завданням українських представників за кордоном.

Тому вона окреслила пріоритетні завдання для українських дипломатів на цьому напрямі.

Зокрема, йдеться про спільну роботу для посилення енергетичної безпеки України, збільшення внесків до Фонду підтримки енергетики України, забезпечення нашої держави необхідним енергетичним обладнанням та пальним на тлі зростання світових цін на нафту через події на Близькому Сході.

«Координаційний центр з реалізації планів стійкості визначено платформою для координації наших дій», – написала Свириденко.